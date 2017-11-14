上海迪士尼“花栗鼠”被游客拍头入院 目击者：助跑起跳拍的

一名女游客助跑，起跳，一掌拍向“花栗鼠蒂蒂”。近日，多名网友在微博叙述了日前在上海迪士尼乐园看到的这一幕，有人表示，扮演蒂蒂的演员随后痛苦地捂着头，之后还进了医院急救中心。

11月13日，澎湃新闻多次拨打上海迪士尼相关人员电话，并发短信询问事情经过及扮演蒂蒂的演员现状，但未得到回复。

11月10日，网友“zyfeng101”微博发帖称，在上海迪士尼，一名年轻女生从“花栗鼠蒂蒂”身后助跑跳起，拍他的脑袋，“现在蒂蒂被拍进急救中心了”。

奇奇和蒂蒂是迪士尼所创造的卡通人物，为一对花栗鼠兄弟，首次登场是在1943年的动画《大兵布鲁托》。

该帖随后在网上热传，陆续有网友自称为目击者，证实此事为真。网友“牙买加山崎丸”表示自己是第一证人：“当时拍的时候，蒂蒂头套直接很大响声，然后就一直捂着头进了休息区。”

还有网友表示，布偶装头套内部是用架子固定的，游客拍头部，头套就和内部的支架撞击了，所以很容易会脑震荡。

报道称，据事件目击者何小姐回忆称，10日上午10点左右，她和朋友们在上海迪士尼乐园里和“花栗鼠蒂蒂”互动玩耍，当时奇奇和蒂蒂走在前面，一个女生突然从后面窜出来，就听见哐当一下，“拍打的力道不轻，那个女生是先助跑了一截，再跳起来拍打了蒂蒂的头。”

她说，当时扮演蒂蒂的演员被拍脑袋后痛苦地捂着头，工作人员眼疾手快地拦住了打人的女游客，客气地解释称“因为蒂蒂受伤了，希望她走一趟”。而打人的女生却还在和朋友开玩笑，说：“我不知道不能打，就是觉得好玩儿。”何小姐表示，事发后，打人女生态度很不端正，看上去毫无歉意。

后来，扮演蒂蒂的演职人员在工作人员搀扶下离开，打人女生也被迪士尼工作人员带走。

何小姐还透露，她事后询问了迪士尼内部的工作人员，扮演蒂蒂的演职人员被打出了轻微脑震荡。

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