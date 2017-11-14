中国长安网领导机构一栏显示，中国公安部党委书记、部长赵克志已出任中央政法委委员。

据长安街知事微信公众号报道，中国政法战线主要单位一把手出任中央政法委委员，是一个惯例。

十九大之前，中央政法委书记由孟建柱兼任，时任公安部长的郭声琨兼任中央政法委副书记。10月31日，新任中央政治局委员、中央书记处书记郭声琨，首次以中央政法委书记身份主持召开中央政法委全体会议，这也是中央政法委新班子首次亮相。当时，已经转任公安部党委书记的赵克志也出席了会议。

除了赵克志之外，中央政法委委员还有周强、曹建明、汪永清、陈文清、张军、陈训秋、王宁、宋丹、黄明。

其中，周强现任最高人民法院院长，曹建明现任最高人民检察院检察长，汪永清和陈训秋分任中央政法委秘书长、副秘书长，陈文清现任国家安全部部长，张军现任司法部部长，黄明现任公安部党委副书记、副部长。

王宁和宋丹都来自部队，王宁上将现任武警部队司令员，宋丹则是接替军委政法委书记李晓峰担任中央政法委委员。

除了陈训秋外，中央政法委还有三名副秘书长，景汉朝、白少康和雷东生。

景汉朝曾任最高人民法院副院长，今年4月出任中央政法委副秘书长；白少康今年6月从上海市副市长、公安局长的岗位上转任中央政法委副秘书长，他也是新一届中纪委常委。雷东生长期在政法部门工作，今年4月，时任中央政法委研究室主任的他履新副秘书长。

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