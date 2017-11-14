海信电器宣布129亿日元收购东芝电视

11月14日，中国海信集团旗下上市公司海信电器股份有限公司与东芝株式会社在东京联合宣布：东芝映像解决方案公司（ToshibaVisualSolutionsCorporation，简称TVS）股权的95%正式转让海信，转让完成后，海信电器将享有东芝电视产品、品牌、运营服务等一揽子业务，并拥有东芝电视全球40年品牌授权。该项股权转让金额暂计为129亿日元，预期将于18年2月底完成交割。

据腾讯财经报道，“Toshiba，Toshiba，新时代的东芝!”，许多中国人对此仍然耳熟能详。拥有142年历史的东芝在显示技术领域引领了日本乃至世界科技潮流，全球科技品牌价值排行榜位居前列。2016年，东芝电视销量仍位居日本市场前三（IHS）。

TVS公司主营东芝电视及各种周边产品（包括商用显示器及广告显示器），并在日本拥有优秀的研发团队，在电视画质、芯片、音响等方面积累了深厚的技术功底。海信电视占有率连续13年中国市场第一，在美国和欧洲发展迅猛，近年更是在南非、澳洲跻身市场第一的位次，2015年、2016年位居全球第三，与此同时，海信电视的互联网运营用户规模也保持着中国市场第一。作为加快全球市场布局的战略部署：海信在2015年托管了“夏普”北美电视业务，连续赞助2016年欧洲杯、2018年世界杯等世界顶级体育赛事，强势推进国际化战略。

出席仪式的海信集团总裁、海信电器董事长刘洪新表示：收购后，海信将整合双方研发、供应链和全球渠道资源，快速提升市场规模，加快国际化进程。

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