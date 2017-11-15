专家谈江歌遇害案：中日两国均有刑事管辖权

近日，中国留日学生江歌遇害案因一段视频再次成为舆论关注焦点。

据法制网报道，2016年11月3日凌晨，在日本东京中野区，来自山东青岛的中国留学生江歌在其租住的公寓中遇害。据日本警方公布的消息，当天，江歌头部遭利刃砍伤。案发15分钟前，江歌还曾报警称公寓外有可疑人物。

2016年11月24日晚间，日本警方对外通报称，以涉嫌杀人罪对中国籍男性留学生陈世峰发布逮捕令，指控其杀害了江歌。

据媒体报道，犯罪嫌疑人陈世峰为山西人，日本东京大东文化大学大学院汉语研究科学生，系江歌同住室友刘鑫的前男友，疑因拒绝刘鑫提出分手要求，多次前往江歌与刘鑫的住处对二人进行骚扰。事发当晚，江歌在东京都中野车站接回同住的刘鑫时，在公寓楼门口遇到陈世峰，双方发生了争吵，继而遭到其杀害。

据媒体报道，2017年12月11日至15日，此案将在日本开庭审判。

中国人民大学法学院副院长时延安告诉《法制日报》记者，针对此案，日本和中国都有刑事管辖权，日本有属地管辖权。

首都经贸大学法学院教授王剑波向《法制日报》记者解释说，根据属地管辖原则，一个国家的人在别的国家实施刑事犯罪，犯罪地所属国即享有管辖权。而且，由于犯罪地所属国对犯罪人的管辖通常更为便捷和有效，就会在事实上形成属地管辖优先。以江歌案为例，该案发生在日本，即使案件的犯罪嫌疑人和被害人同为中国人，日本也会根据属地管辖原则，依据日本的刑事法律对其行为进行审判，日本法院如果对其作出刑事判决之后，其就要在日本服刑。

王剑波表示，就管辖问题来说，日本具有属地管辖权。江歌案发生在日本，即使案件的犯罪嫌疑人和被害人同为中国人，也会根据属地原则，依据日本的刑事法律对嫌疑人进行审判。

王剑波说，日本法院对被告人作出刑事判决之后，其就要在日本服刑。

时延安表示，中国有属人管辖权。

根据《中华人民共和国刑法》第七条第一款的规定:“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。”

该法第二百三十二条规定:“故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。”

王剑波表示，故意杀人是严重暴力犯罪，根据中国刑法规定，中国司法机关依据属人管辖原则也有权进行管辖。

《中华人民共和国刑法》第十条规定:“凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。”

王剑波解释说，如果犯罪嫌疑人回到中国，或者经过日本法院判决接受刑事处罚以后回到中国，中国司法机关仍可依法对其享有追诉权。

依据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》的规定:由其入境地或者离境前居住地的人民法院管辖；被害人是中国公民的，也可由被害人离境前居住地的人民法院管辖。

具体到江歌案，如果陈世峰回到中国，在追究其刑事责任时，则由其入境地或离境前居住地的人民法院管辖，也可以由被害人离境前居住地的人民法院管辖。

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