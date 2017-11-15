“双十一”后 快递垃圾成为环保问题

“双十一”过后，迎来物流高峰。根据中国国家邮政局监测数据，“双十一”当日，中国主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件，同比增长29.4%。

据《工人日报》报道，记者近日调查发现，伴随物流订单的增加，快递垃圾量也在增加。为了竞争，各大电商都在包装上下足了功夫，过度包装下产生的大量快递垃圾已成为不可忽视的环保问题。

按照常理说，过度包装会增加成本，电商这样做会得不偿失。但京东的快递员李师傅告诉记者：“以前书、衣服都用塑料包装，没有用纸箱，包装也不复杂。可后来，图书或者衣服被挤压变形，用户投诉越来越多。现在公司基本上都是用纸箱，而且里面还有一层层塑料等内包装。”

据统计，去年中国快递业务量超过300亿件，共消耗编织袋32亿条、塑料袋68亿个、纸箱37亿个、胶带3.3亿卷。为了降低一些包装成本，快递包装多为不可降解的劣质塑料制品，给环境带来非常严重的影响。

电商之间的竞争加剧也是目前过度包装越来越盛行的一大原因。有业内人士表示，“双十一”已从一个购物节，演变成电商平台竞争的重要节点。今年的“双十一”，消费仍然处于旺势，快递业在业务量、服务质量等方面面临巨大考验。

“现在电商这么多，你不包装好一些，商品在运输中出现问题就会流失顾客。”李师傅说道。

针对快递包装垃圾成山的问题，有业内人士认为，提高快递纸箱的再利用率是一个解决办法。

据悉，京东、苏宁、当当等各大电商目前都已采取行动，推出了共享快递盒、循环快递袋等，并推行快递纸箱回收服务等多项措施。但从总体来看，这些措施还处于起步阶段，覆盖面窄，收效甚微。

中国政法大学副教授陈忠云说，和垃圾分类搞得比较好的发达国家相比，中国还存在环保法律法规不健全和民众环保意识不强等方面的差距。面对过度包装导致的越来越多的快递垃圾，消费者、电商和快递企业、包装供应商及有关管理部门要形成合力。从货物打包出库到用户签收、最后废弃，快递流通的每一个环节，都应该是快递垃圾减量化、无害化处理不可忽视的环节。

日前，国家邮政局、环境保护部等10个部门已联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》。意见提出，到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例将提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。同时，平均每件快递包装耗材减少10%以上，推广使用中转箱、笼车等设备，编织袋和胶带使用量进一步减少，基本建立快递业包装治理体系。届时，过度包装现象将大为减少。

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