川航一客机发生扰序事件备降长沙，警方称并非劫机

湖南公安在线发布消息，11月14日晚， 湖南省公安厅机场公安局会同长沙黄花机场、四川航空3U8952次航班 （厦门起飞，经停长沙到重庆） 成功处置一起扰序案件。

当日20时53分，湖南省公安厅机场公安局指挥中心接长沙黄花机场运控中心报警称：四川航空3U8952次航班上疑似有人劫机，嫌疑人已被制服，飞机即将降落。

随即，机场公安局组织警力赶至机位待命，21时16分，3U8952次航班降落后，民警与机组沟通协商后进入机舱将嫌疑人控制，带回调查，并组织其余旅客有序下机。 待所有旅客离机后组织清舱，同时对过站旅客重新安检，清舱与安检均无异常。

经查，该名旅客张某进（男，重庆人，22岁）在航班飞行途中离开座位往机尾上厕所的过程中，突然指着驾驶舱方向喊：“有人要害我，有的人带着刀，有的人带着枪，有人要劫机”。安全员汤春燕听到后立即上前处置，反复与其沟通了解情况，但张某进情绪激动，词不达意，难以沟通。汤春燕等在左姓旅客的协助下，将张某进安抚于最后一排。

经机场公安机核查，张某进无违法犯罪记录、无吸毒史；对其进行尿检，结果呈阴性，排除近期吸毒嫌疑。通过与张前进家属联系，得知其今年曾因感情与工作原因造成精神波动，近期又因结石病入院治疗。目前民警已带张某进去医院做进一步检查。

3U8952次航班已于11月15日0时06分起飞前往重庆。

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