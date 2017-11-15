伊万卡夸女儿说中文：真是太可爱了！

（早报讯）美国总统特朗普近期刚结束对中国的访问，值得一提的是，“第一外孙女”阿拉贝拉唱中文、念古诗和三字经的视频再次在中国圈粉。作为母亲，伊万卡自然也不会遮掩自己对阿拉贝拉的骄傲之情。

环球网引述《每日邮报》报道，伊万卡13日在接受福克斯新闻台的访问时谈到特朗普向中国国家主席习近平夫妇展示阿拉贝拉唱中文歌、念中文诗的视频。

她说:“这真是太可爱了!不过我最喜欢的，还是给阿拉贝拉看她的外公向习近平夫妇展示她唱歌视频的片段。外公为她感到骄傲、习近平主席认为她做得很棒。她为此感到非常自豪，不过也很害羞。小姑娘脸都红了，还一遍一遍地要我再给她放!她可是相当努力呢。”

主持人问伊万卡是如何培养阿拉贝拉和其他孩子的中文时，伊万卡表示：“我很幸运有那么多人帮助，因为我不知道该怎样教孩子(中文)。”

据报道，伊万卡曾表示，她的家人雇用了一名叫希希（XiXi）的中国保姆，照顾阿拉贝拉和她的弟弟，外界认为希希负责训练他们的语言技能。

《每日邮报》援引美国Quartz网站的消息说，伊万卡的三个子女都在纽约曼哈顿的一家私立语言学校上课，这里的学费高达每年7.5万美元（约10.2万新元）。

据新华网报道，中美两国元首夫妇8日在故宫博物院宝蕴楼茶叙时，特朗普用平板电脑向习近平夫妇展示外孙女阿拉贝拉用中文演唱歌曲、背《三字经》和古诗的视频。习近平夸奖阿拉贝拉中文水平进步，说可以打“A+”，表示她在中国已成为小明星，希望她也能有机会来中国。

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