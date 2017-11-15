北京已淘汰99.8%的燃煤锅炉，相应减少燃煤近900万吨

今年，是北京五年清洁空气行动计划的收官之年，压减燃煤是其中一项重点任务。昨天，北京市环保局通报，5年来本市99.8%的燃煤锅炉已被淘汰，相应地减少燃煤近900万吨；今年全市“清煤降氮”工程已经全面大幅超额完成，每年可减少氮氧化物、烟尘、二氧化硫等污染物排放达2.2万吨，二氧化硫年均浓度有望再创新低。

据北京日报报道，按照《〈京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉北京市细化落实方案》及《北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解2017年工作措施》的整体工作安排，今年全市淘汰10蒸吨及以下、建成区淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，燃气锅炉低氮须改造完成10000蒸吨。截至目前，全市共淘汰燃煤锅炉4453台、13259蒸吨，完成燃气锅炉低氮改造约7000台、23000蒸吨。

北京市环保局大气处副处长曾景海介绍，今年的改造任务点多面广，统筹难度大，流程多。本市在去年8月就开始准备，在热力、燃气等多个部门的支持下，除了将10蒸吨及以下、建成区35蒸吨及以下燃煤锅炉纳入了改造范围，还将任务以外10蒸吨以上具备条件的燃煤锅炉纳入了改造范围。从全市整体看，淘汰数量已达国家和本市任务量的3.3倍，创造了新的历史纪录；从分区情况看，各区淘汰量都远超清洁空气行动计划任务量，均超额完成任务。

记者了解到，为促使锅炉氮氧化物深度减排，北京市在全国率先开展燃气锅炉低氮改造工作，主要通过更换低氮燃烧器或低氮燃气锅炉等方式，从氮氧化物产生源头进行控制。截至目前，全市完成锅炉低氮改造约7000台、23000蒸吨。全市完成规模年度任务量的2.3倍。

北京市热力集团2017年实施改造的锅炉，一律要求氮氧化物排放达到30毫克/立方米以下，同时推进超净排放，在方庄、科丰等供热厂大型锅炉，采取多种组合脱硝方式，燃气锅炉氮氧化物排放达到15毫克/立方米以下，尤其是科丰供热厂锅炉排放将达到5毫克/立方米，接近零排放。

记者了解到，“清煤降氮”属于“冬病夏治”的减排工程。目前，改造后燃气锅炉氮氧化物排放普遍可以控制在80毫克/立方米以下，达到在用锅炉的排放限值要求，部分可以控制在30毫克/立方米以下，较改造前排放的150毫克/立方米左右的平均水平大幅降低。据初步估算，今年燃煤锅炉清洁能源改造、燃气锅炉低氮改造两项工程可实现氮氧化物年减排量分别约5700吨、4800吨，总计10000余吨。燃煤锅炉清洁能源改造可实现年减煤量近300万吨，年减排烟尘约5500吨，二氧化硫约6600吨。

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