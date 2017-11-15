美参议员：中国威胁美国家安全 美该采取新政策

美国参议员柯宁表示，中国是美国最大的安全威胁，建议美国应采取新的中国政策，因应中国企图把美国推出太平洋的行动。柯宁说，他对中国在美窃取和投资高科技，至感关切，因此主张制定新法案严格审查中国在美投资。

据中时电子报报道，柯宁14日应邀在华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）的年度中国国力辩论会上发表演说。他表示自己过去支持中国和平崛起，但事实显示中国的崛起未必全是和平的。他引用美军参谋联席会议主席邓福德的话说，到2025年中国会是美国最大安全威胁；中情局长庞皮欧则说，长期而言，中国比俄国和伊朗的威胁更大。

柯宁指出三个他认为中国之所具强大威胁的理由。第一中国为国有企业经济体，工业政策与国营企业和军事现代化结合，并有强大能力摧毁自由经济市场私有企业。习近平去年表示，中国是社会主义，可把所有资源放入行动中，即是最佳例子。

第二是中国挑衅式的军事建构，像是在南中国海大规模造岛建嶕，与区域内越南 、菲律宾等各声索国间不知何会演变军事冲突，美国或许会被迫涉入。在东海与日本情况亦同，对美国的盟邦台湾也是一大威胁。

第三是中国极尽所能赶上美国科技优势，包括敏感军事技术在内，中国的方式从过去的窃取已发展到今天的在海外大举并购。柯宁说，北京政府甚至经济援助这些公司并购案，他担心有朝一日，这些从美国窃取的科技会被解放军用来对付美国。

柯宁说，他和民主党议员范士丹共同提案，加强审查与美国往来的高科技企业，希望与行政部门合作严格审查中国在美的投资案。

柯宁表示，他支持特朗普指出美国会继续寻求与中国发展建设性关系，但也不会从一个以法治为基础的国际秩序中退缩。但美国现在应该要提出一套能够反映现实的政策。

这不是柯宁首次针对中国大陆在美投资已对美国国家安全提出警告，今年6月宣布将与范士丹共同共起草一份强化对涉及国家安全领域的外国投资限制法案时，已瞄准中国在美大量投资高科技产业提出示警。

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