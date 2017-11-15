沪港通三周年　逾6300亿资金净流入港股

沪港通本周即将迎来3周年，港交所公布过去3年香港与内地股票市场互联互通机制的主要交易数据。

据香港01报道，截至今年10月31日，港股通3年以来累计成交33,270亿港元，为港股市场带来了6,375亿港元净资金流入，内地投资者利用港股通投资港股的持股金额已达8,088亿港元，较2016年底增长1倍以上。今年首10个月，港股通日均成交额在港股市场的占比增至7.2%，远高于2015年的2.4%和2016年的4%。

北向的沪股通和深股通成交也日渐活跃。截至今年10月31日，沪股通和深股通累计成交40,550亿元人民币，为内地股票市场带来了3,263亿元人民币的净资金流入。截至2017年10月31日，香港和海外投资者合计持有沪市股票3,103亿元人民币，深市股票1,814亿元人民币。

港交所行政总裁李小加表示，沪深港通机制为两地市场带来了历史性的互联互通。通过交易总量过境、结算净量过境的独特创新，两地市场可以在充分保留各自市场监管规则、市场结构和交易习惯的前提下实现完全市场化的交易互联互通，以最小的制度成本为内地资本市场取得了最大效果的开放，也大大提升了香港作为国际金融中心的吸引力。

他补充，沪深港通积极推动和促成了国际市场主要指数未来逐步纳入A股，相信香港将来一定会在连接中国和世界方面继续扮演不可或缺的重要角色。

资料显示，2014年11月17日，连接香港和上海股票市场的沪港通机制开启。2016年12月5日，连接香港和深圳股票市场的深港通机制开通。沪深港通的开通，让投资者首次在不改变本地市场交易习惯的原则下，方便快捷地直接参与对方市场。

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