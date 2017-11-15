中国国家卫计委日前发布《中国流动人口发展报告2017》。《报告》指出，中国流动人口规模持续下降，转移势头有所减弱，家庭化流动趋势明显。

人民网报道，《报告》指出，中国流动人口总量在2011年—2014年间持续增长，由2011年的2.30亿人增长至2014年的2.53亿人。自2015年流动人口总量开始下降，2015年、2016年中国流动人口总量为2.47亿人和2.45亿人，分别较上一年减少568万人和171万人。人口城镇化水平持续提高，人口继续向城市群聚集。流动人口平均居留时间（年）持续上升，由2011年的4.8年升至2016年的5.7年，人口流动的稳定性增强。流动人口平均年龄持续上升，“80后”“90后”新生代流动人口比例稳步增长，2016年已达64.7%，已成为流动人口中的主力军。家庭化流动趋势明显，家庭户平均规模保持在2.5人以上，2人及以上的流动人口家庭户占81.8%以上，在流入地生育、就医、养老的比例不断上升，对相关公共服务和社会保障的需求持续增长。

国家卫生计生委流动人口计划生育服务管理司司长王谦说，2016年人口流动迁移出现的特点，是政策环境、户籍转移、青年劳动力供给减少、临时性返乡等诸多因素共同作用的结果。其中流动人口总量在减少，主要受国家最近几年一系列重要政策措施的影响。比如进一步推进户籍改革，推动一亿非户籍人口在城市落户，出台鼓励支持农民工返乡创业等相关政策，还有一些城市提出了人口调控的目标等。另一个重要原因是受经济周期波动的临时性影响，返乡农民工增加。尽管6年来流动人口在总人口中的占比有升有降，但仍保持较大比重。可以预见，在今后较长一段时期，大规模的人口流动迁移仍将是中国人口发展及经济社会发展中的重要现象。

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