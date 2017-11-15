使大量投资者蒙受损失 赵薇夫妇或面临巨额索赔

由于信披违法违规，导致万家文化股价暴涨暴跌，使得大量投资者蒙受损失，赵薇夫妇在万家文化上“空手套白狼”的行为或将面临巨额索赔。截至昨天，有至少十位律师向万家文化的投资者展开了征集集体索赔的法律服务，根据相关预测，鉴于万家文化收购案影响到的投资者数量，最终的索赔金额可能是巨大的。

据北京青年报报道，赵薇夫妇因信息披露问题遭到证监会罚款及5年不能进入A股市场等处罚后，后续事件还在不断发酵。先是其丈夫黄有龙打算向证监会提交陈述和申辩意见并要求举行听证会，昨天，又有十名律师发布声明，征集蒙受损失的投资者，准备提起集体诉讼，赵薇夫妇或将面临巨额索赔。

截至昨天，有至少十位律师向投资者展开了征集集体索赔的法律服务，其中包括知名证券维权律师、上海汉联律师事务所合伙人宋一欣。据宋一欣预测，鉴于万家文化收购案影响到的投资者数量，最终的索赔金额可能是巨大的。

第一批公开发布征集声明的律师事务所包括：北京大成(上海)律师事务所、北京盈科律师事务所、北京盈科(上海)律师事务所、浙江坚定律师事务所、上海明伦律师事务所、上海市东方剑桥律师事务所、上海汉联律师事务所、广东环宇京茂律师事务所、江苏颐华律师事务所、浙江裕丰律师事务所等。

北京中银律师事务所徐明律师昨天表示，投资者可以提起民事诉讼进行索赔，要根据投资者人数、范围、涉及金额等，由法院判定最终的赔偿额。

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