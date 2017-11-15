台公教人员新制退抚给与专户 即日起可办理开户

为配合公务员、教育人员及政务官年金改革新制，台湾公务员退抚基金管理委员会今宣布，即日起到台银、合库及一银各地分行，均可受理新制退抚给与专户开户事宜。

据联合新闻网报道，“公务人员退休资遣抚恤法”第69条、“公立学校教职员退休资遣抚恤条例”第69条及“政务人员退职抚恤条例”第11条，有关退抚给与领受人得于金融机构开立专户的规定，公、教、政务人员（含其遗族）可申请设立专户，专供退抚给与存入。

该专户内的存款可享有不被抵销、扣押、供担保或强制执行的保障。因此，专户内只能存入新制和旧制的退抚给与，不能存入其他款项。

公务员退抚基金管理委员会指出，由于公、教、政务人员新旧制退抚给与是分开支给的，所以退抚给与专户的设立，也要照新旧制退抚给与分开设立，目前仅退抚新制部分完成金融机构指定工作，自即日起已经可以受理办理。

至于旧制退抚给与部分，铨叙部目前规划，将由中央及地方主管机关另决定是否选择上开与新制相同的代付银行开立旧制退抚给与专户，或另洽其他金融机构委托办理。因代付银行管控旧制专户存款来源的系统程式相较新制专户复杂，现阶段仅新制专户开户事宜先施行，等旧制专户相关作业完备后，主管机关会另外通知。

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