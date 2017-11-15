中国31家国企纳入第三批混改试点

中国国家发改委新闻发言人孟玮周三表示，31家国有企业将被纳入第三批混合所有制改革试点范围。

路透中文网报道，孟玮在发改委召开的定时定主题新闻发布会上公布，10月共审批核准固定资产投资项目16个，总投资666亿元人民币，主要集中在能源、交通、高技术等领域。至此，2017年中央预算内投资全部下达完毕。

孟玮称，“前不久，国务院国企改革领导小组审议通过了第三批试点名单，已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围，其中既有中央企业，也有地方国有企业。”目前正在抓紧指导试点企业制定实施方案，从时间进度看，混合所有制改革工作进度，符合国务院国有企业改革领导小组部署的工作计划安排。

孟玮指出，两批19家中央企业试点的重点任务正在逐步落地，试点先行先试、示范带动的作用正在逐步显现，超过三分之一的试点企业已基本完成引入投资者、设立新公司、重构公司治理机制、建立内部激励机制等工作，其他企业也正在按照试点方案加快落实。

孟玮称，“总的看，试点企业通过混改，有三个‘明显’成效，投资实力明显增强，杠杆率明显降低，经营状况明显改善。特别是中国联通、东航物流等混改试点方案落地实施，改革力度大，市场反映积极，营造了良好的社会氛围。”

孟玮表示，下一步，将推动三批试点任务落地见效，加快形成可复制可推广的制度性经验，加强对地方混改的协调指导，推动形成国有企业混合所有制改革新局面。

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