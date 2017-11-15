中国驻津巴布韦大使馆发安全提醒：尽可能避免外出

当地时间本月14日，津巴布韦政局出现巨大变化。目前，津军方已进驻津巴布韦国营电视台ZBC。人民网报道，一些在津华侨华人、中资企业员工通过微信称，津首都哈拉雷部分地区出现了暴乱。军方武装车辆和人员已在通往哈拉雷市的主要街道警戒。15日，中国驻津巴布韦大使馆官方微信账号发布了安全提醒，要求中国公民进一步加强安全防范。

中国驻津巴布韦大使馆提醒称，鉴于目前津巴布韦的紧张局势，驻津使馆提醒在津中国公民提高安全防范意识，确保人身财产安全。提醒有效期至2018年5月14日。

一、注意人身安全。尽可能避免外出，远离骚乱、示威现场。与亲人朋友保持联系，及时提供行踪和联系方式。遇紧急突发事件，不要惊慌，及时与驻津使馆取得联系，寻求帮助。

二、注意驻地安全。加强和提升驻地安保措施，储备紧急情况下所必需生活品，及时升级驻地安防设备，保证发电机正常运转，夜间尤其提高警惕，妥善保管贵重物品。对雇员、保安加强安全教育和提醒。

三、 注意谨言慎行。认真甄别有关信息，不信谣，不传谣，不故意制造恐慌气氛，不在公共场合发表任何对津政局变化的评价。

四、驻津使馆正密切关注津形势发展，将采取一切可能的措施保护在津中国公民的人身、财产安全，请大家与使馆保持联系，密切关注使馆发布的信息提醒和具体工作计划。

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