中国已成功发射16颗气象卫星 在轨数量世界第一

据中国气象局消息，作为中国第二代极轨气象卫星的第四颗卫星，风云三号04星于今天凌晨2时35分在太原卫星发射中心成功发射。经在轨测试后，该星将投入业务运行，成为中国低轨道下午观测的主卫星，与此前发射的风云三号C星组网，形成中国新一代极轨气象卫星上下午观测的布局。

中国青年报报道，风云三号04星设计寿命为5年，该星装载了10台遥感仪器，其中，作为风云三号系列卫星的核心仪器之一，“中分辨率光谱成像仪”升级改进后，可以媲美美国最新发射的联合极轨气象卫星的成像仪器，每日无缝隙获取全球250米分辨率真彩色图像，成为国际上最先进的宽幅成像遥感仪器之一。

风云三号04星有望将我国天气预报的“有效时效”延长2~3天。这一点主要取决于该星所携带的“红外高光谱大气垂直探测仪”，该探测仪采用了目前国际上最先进的傅里叶干涉探测技术，可提升中国中长期数值天气预报的能力。

来自中国气象局的消息显示，此前，中国已成功发射15颗气象卫星，目前在轨8颗，其中7颗投入业务运行。随着风云三号04星发射成功，中国也因此成为世界上在轨气象卫星数量最多、种类最全的国家。这些卫星为中国气象、海洋、林业、农业、民航以及军事等应用领域提供观测信息。

据悉，风云气象卫星已被联合国世界气象组织纳入全球对地观测业务卫星序列。据不完全统计，目前接收和应用风云系列气象卫星资料的国家和地区达77个，覆盖“一带一路”周边37个国家。

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