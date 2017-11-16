中国老人赴美看儿子遭枪杀 嫌犯为两名青少年

一名74岁的中国籍老人日前在美国田纳西州纳什维尔市家门口取回垃圾桶时遭人枪杀。其子受访表示，当地警方已经抓到了2名黑人青少年嫌疑犯，分别是15岁男孩和14岁女孩。

据美国田纳西州当地媒体WKRN网站报道，美国当地时间11月9日下午3时左右，一名74岁的中国籍老人在田纳西州纳什维尔市家门口取回垃圾桶时遭人枪杀。该名老人遇害当天，纳什维尔市共发生了4起枪杀案。

昨日，微信公众号“剥洋葱”联系上受害老人的儿子王云，据他说，父亲王如鑫曾任职山西省晋中市教育局，此前已退休。今年9月，父母亲来美国探望自己。这是父亲第7次来美国，从2004年开始，每相隔1年，父亲会来美国和自己团聚半年左右，其余时间回国。王云还有2个姐姐，在国内工作。

王云2000年到美国，目前在纳什维尔市范德堡大学工作，是一名计算机工程师。今年6月，他刚刚搬家到纳什维尔市克莱伯恩大街，新家距此前他居住10年的地方仅有10公里。

报道称，他始终无法接受，这很可能是一次无目的的枪杀。接受采访前，王云刚刚得知，警方已经抓到了2名黑人青少年嫌疑犯，分别是15岁男孩和14岁女孩。其中，15岁男孩此前曾因抢劫等多次被抓。

王云不明白，为什么会有人对这么一个和蔼可亲的人下毒手。“以前想，这种事情怎么会发生在自己家身上，我觉得这个区（治安）正在慢慢变好，没有想到事情会变成这样。”

目前，美国网友Esther Swafford在众筹平台GoFundMe上为遇害老人发起筹款，帮助王云一家人度过难关。王云的教会朋友在帮忙筹办追悼会，追悼会将于当地时间11月18日上午举行。

免费试阅14天