携程亲子园事件：上海市妇联道歉 撤销纪大庆职务

据上海市政府新闻办公室官方微博“上海发布”11月15日消息，上海市妇女儿童工作委员会15日公布了对“携程亲子园事件”的调查情况，认定这是一起严重伤害儿童的恶劣事件，社会影响极坏。上海市妇联对下属单位监管不力，负有监督失察、管理不力的责任。上海市妇联负责人表示，“携程亲子园事件”后果十分严重，教训十分深刻，市妇联向受害儿童、家长和社会诚挚道歉。

事件发生后，上海市卫生计生委和市妇联指定上海市儿科医院组织专家团队为相关儿童提供必要的医学检查和心理疏导服务。

上海市妇儿工委组织相关部门以及专家、审计人员、律师等成立联合调查组。经初步调查，涉事单位上海《现代家庭》杂志社读者服务部（以下简称读者服务部）是现代家庭杂志社的下属企业，现代家庭杂志社是上海市妇联直属单位，经费系自收自支。据审计，目前未发现上述单位向上海市妇联上缴任何钱款。

据调查，2016年1月，长宁区妇联在开展“进家门工程”服务活动中，了解到入驻长宁区的携程计算机技术（上海）有限公司（以下简称携程方）年轻员工多、托幼需求大、企业有意开办针对员工的托幼服务点，遂推荐包括读者服务部在内的三家单位。携程方经过比选，选择了读者服务部承接携程亲子园，后者以“为了孩子学苑”的名称运营。2016年2月18日双方签订合作协议并开园运营。2月25日，携程亲子园因涉嫌对外招生，被长宁区教育局通知停办。后亲子园成为企业内部托幼服务项目。

因保育人员短缺，2016年3月30日，读者服务部与上海锦霞教育信息咨询有限公司（以下简称锦霞公司）签订运营服务购买协议，由锦霞公司选派亲子园园长及有关工作人员。锦霞公司时任法人为张葆葆。2017年，锦霞公司法人变更，但张葆葆仍为锦霞公司股东及携程亲子园项目的实际负责人，负责亲子园项目的管理、团队搭建及日常运营。

携程亲子园会计账目由读者服务部全权核算。经调查， 2016年2月至2017年10月，项目共计收入托费350.95万元，对应成本费用共计319.23万元。至2017年10月底，未结算余额为31.72万元。2017年预算应付的水电及物业管理费为44.14万元。

调查指出，现代家庭杂志社领导班子对承接运营携程亲子园项目决策严重错误，对下属单位读者服务部的日常管理和监管严重缺失。经上海市妇联党组研究决定，撤销纪大庆现代家庭杂志社支部书记、社长、总编辑职务，专业技术岗位等级降低一级；撤销其他相关责任人员职务并进行诫勉谈话，按相关规定、程序办理。市妇联派工作组进驻现代家庭杂志社，责令现代家庭杂志社和读者服务部依法承担法律责任，积极做好善后工作，事件处理完毕后依照有关法律规定注销读者服务部。

上海市妇儿工委表示，“携程亲子园事件”社会影响十分恶劣，对锦霞公司等涉事企业及有关责任人要依法查处。上海市妇联在承担责任、妥善处置事件的同时，也要深刻反思，积极整改。

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