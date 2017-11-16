李克强同菲总统会谈：把握正确方向 把失去的时间找回来

中国国务院总理李克强在出席东亚合作领导人系列会议后，于当地时间11月15日起开始对菲律宾进行正式访问。当日下午，李克强在马尼拉总统府同菲律宾总统杜特尔特举行会谈。

新华社报道说，李克强表示，中菲交往源远流长，友好合作始终是主流。当前两国关系已经克服困难，实现转圜。实践证明，坚持睦邻友好符合中菲双方根本利益，是主流民意所向，是地区大势所趋，是共同发展基石。中方愿同菲方把握正确方向，巩固友好，深化合作，把失去的时间找回来，推动中菲关系健康稳步前行。

李克强指出，中菲经济互补性强，互为发展机遇和广阔市场。中方愿同菲方加大发展战略对接，契合菲方大规模建设基础设施的需求，发挥自身装备制造和基础设施建设经验优势，开展基础设施建设产能合作并制定中长期规划，给两国市场和国际社会以中菲长期稳定合作的信心；促进贸易投资、信息技术、农渔业、减贫、棚户区改造等合作；加强战略安全合作，更好应对传统和非传统安全挑战；发挥中菲人文相亲优势，加强文化、科技、卫生、青年等合作；密切在多边和区域合作机制中的沟通协调，为两国和区域发展增添助力。

李克强祝贺菲方成功举办本届东亚合作领导人系列会议，指出中方始终视东盟为周边外交优先方向，致力于地区发展与合作。菲律宾将接任中国－东盟关系协调国，中方愿同菲方共同努力，推动中国－东盟关系持续发展，为地区的和平稳定注入持久动力。

杜特尔特表示，李克强总理此访是中国政府首脑时隔十年首次访菲，意义重要。中国是菲律宾的好朋友和真诚合作伙伴。感谢中方对菲基础设施建设、维护国家安定的宝贵支持，欢迎中国企业来菲投资兴业，期待学习借鉴中方发展经验，加强两国交通设施、电信、农业等各领域合作，推动两国关系发展更具活力，更有成果。菲方愿发挥好中国－东盟关系协调国作用，促进东盟－中国关系进一步发展。

会谈后，李克强和杜特尔特共同见证双方基础设施、产能、经济技术、金融、人文等领域十余项双边合作文件的签署。

会谈前，杜特尔特在总统府广场为李克强举行隆重欢迎仪式。

免费试阅14天