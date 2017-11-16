基本法座谈会 李飞：23条立法 香港“责无旁贷”

中国全国人大常委会副秘书长、基本法委员会主任李飞今天上午在香港出席《基本法》座谈会时表示，香港有人排除一国、抗拒中央、否认香港是中国一部分的事实。他批评说，“不管这是人打着甚么旗号，行为上是荒谬；法律上是违法；情感上不可容忍……要毫不犹豫予以抵制并反对。”他也主动提及《基本法》第23条，强调香港就23条立法“责无旁贷”。

据香港01网站报道，李飞在座谈会上说，港人要正确把握“香港特区行政区”的意思。他特别提到香港有人排除一国、抗拒中央、否认香港是中国一部分的事实。李飞严厉批评：“不管这是人打着甚么旗号，行为上是荒谬；法律上是违法；情感上不可容忍……要毫不犹豫予以抵制并反对。”不过，令人痛心的是，香港青少年不了解香港的前世今生，受某些人煽惑，否认香港是中国的一部分。李飞强调，香港特区的全称是“中华人民共和国香港特别行政区”，香港是直辖于中国，是所有制度的基础及须以此为前题。李飞认为，需加强对香港青少年对国家的认识和了解。

谈到香港的使命和责任，李飞直指：“有权利，就要承担责任。”他称中央赋予香港高度自治，是为了方便管理，但当中有责任。“就算香港特别行政区再特别，对国家亦应承担不可推卸的责任。”李飞认为，港人需思考两个问题。第一：香港特别行政区可以为国家做什么？第二：香港特别行政区可以为自己和香港市民做什么？李飞称，答案就是维修国家主权和利益，维持香港繁荣稳定。他指出，特区政府有责任坚持一国原则、维护中央主权。包括尊重国家宪法的责任，所有活动需以“宪法”和“基本法”为依据。

李飞说，任何组织和个人都不能超越宪法，而在香港也要以宪法和基本法规定为依据，香港有责任在认同国家政策的前提下，承担主体责任，维护国家法定权威、维持国家顺畅运作，加强宪法和《基本法》的教育，培育公民意识，尤其是青少年和公务员，让他们客观了解国家发展，主动遵守法律维护法治。他强调，维护领土统一是香港的“应有之义”和政治伦理。他主动提及《基本法》第23条，指该法例指出本地应自行立法有关叛国、分裂国家、颠覆政府国家机密等法例，但《基本法》实施20年来都未落实，称其不良影响已经“有目共睹”，强调香港就23条立法“责无旁贷”。他还引述邓小平指，一国两制的初衷和原意是为了国家繁荣，他指香港命运和国家命运血脉相连，若想阻挡国家发展、“唱衰中国”，是“螳臂当车，损人害己”，呼吁港人“欲穷千里目，更上一层楼”，呼应大潮，抓住机遇配合国家，发挥本地优势，和国家携手共进。

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