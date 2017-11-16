李飞：没有宪法就没有基本法、特区及一国两制

中国全国人大常委会副秘书长、基本法委员会主任李飞15日抵港展开一连三天的访港行程。他今早（16日）出席《基本法》研讨会，发表主题演讲，题目为“在国家宪法及《基本法》下，香港作为国家特别行政区的角色及使命”，香港50间中学校进行直播。

香港明报网报道，李飞在演讲中表示，中国宪法是香港特别行政区的根和源，“参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源”，若没有中国宪法就没有香港基本法，没有《基本法》就没有香港特区，就没有一国两制。他还说，中国宪法是设立香港特区、实施一国两制最根本、最权威的法律依据。

他表示，中国国家主席习近平在中共十九大报告中，充分体现中央对港澳同胞的关心和支持，体现中央坚持对一国两制的方针不动摇的决心。他指港澳回归后，中央始终坚持全面准确贯彻一国两制方针，确保有关方针不会变、不动摇、不走样、不变形。

李飞大赞研讨会演讲主题订得好，抓住关键词，指香港作为特区的角色与使命包含三层意义，第一是特区从何而来，即要回答“你从哪里来”问题；其次是特区在国家体制中有何种地位，即要回答“你是谁”问题；最后是特区应当做什么，即要回答“你要到哪里去”问题。

他指，这三个问题如能回答好，可更好的认识自己及抓准定位走向未来。

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