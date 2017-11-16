乐视质押大部分资产，换孙宏斌17.9亿最新借款

在贾跃亭和贾跃芳姐弟承认无力继续借款给乐视网之后，融创中国宣布向乐视致新和乐视网共借款17.9亿元及不超过30亿元的担保。

据澎湃新闻报道，11月16日早间，融创中国发布公告称，公司通过天津嘉睿有条件同意分别向乐视致新与乐视网借款5亿元和12.9亿元，期限为首笔借款金额实际到账之日起一年，年利率为10%，借款用途用于乐视网与乐视致新的一般运营资金。

此外，天津嘉睿与乐视网签订了两份股权质押协议。第一份借款协议中，天津睿嘉有条件的向乐视致新提供借款5亿元，期限为5亿元的借款金额实际到账之日起一年，年利率为10%。乐视致新的借款条件为，乐视致新将其持有的乐视投资100%股权质押给天津嘉睿，担保金额为5亿元，此外乐视网将其持有的重庆乐视小额贷款100%股权、霍尔果斯乐视新生代100%股权及乐视体育6.47%股权质押给天津嘉睿，担保金额为2亿元，即按照乐视网持有乐视致新约40.3118%股权比例承担的金额。

除了签订股权质押协议之外，作为出质人的乐视致新和质权人的乐视网还签订了一份反担保协议，即乐视致新将其所持有的乐视致新电子科技（北京）100%股权、乐视致新电子科技（重庆）100%股权和乐视致新电子商务（北京）100%股权质押给乐视网。

在第二份借款协议中，天津嘉睿有条件同意向乐视网提供借款12.9亿元，同样年利率为10%。而乐视网应将其持有的乐视致新13.5416%的股权、乐视云50%的股权质押给天津嘉睿。

除了天津嘉睿与乐视网签订了股权质押协议外，融创房地产还与乐视网签订了委托担保协议。

融创称，为满足乐视网业务发展需要，融创房地产有条件同意为乐视网现有债务及新增债务提供总额不超过30亿元的担保。值得注意的是，融创并非无条件的帮乐视网做这份担保。融创方面要求乐视网用股权质押来做反担保。

公告显示，乐视网同意向融创房地产提供反担保，如果融创房地产因为乐视网的委托担保协议承担担保责任而偿付相关款项后，乐视网必须立即足额向其偿付相关款项，以及将持有的乐视致新26.7702%股权质押给融创房地产。

乐视网自2017年4月17日起停牌至今已有近7个月，在此期间一直有公募基金下调乐视网的估值。

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