中国高血压患病人数达2.7亿 成为家庭沉重负担

近日，美国心脏协会修改了高血压标准，将高血压定义为≥130/80mmHg，取代以前140/90mmHg的高血压诊断标准，这是美国心脏协会、美国心脏病学会14年来首次重新定义高血压。

据中新网报道，不过，针对这一最新标准，华中科技大学同济医学院附属同济医院心血管内科副教授赵春霞对记者表示，美国标准对中国高血压防治来说没有太大影响。她更认为，一些患者距离140/90的达标都还有一定距离，如果以130/80的标准，中国高血压的人群会更多。

据媒体报道，今年5月至8月，中国高血压联盟在全国20个省市的300个血压测量点，为50万人测量了血压，结果发现，仅有23.8%的高血压患者的血压得到控制。

最新的官方数据预估，当前，中国高血压患病人数已达2.7亿，包括脑卒中、冠心病、心力衰竭、肾脏疾病在内的高血压严重并发症致残和致死率高，已成为中国家庭和社会的沉重负担。

对于美国调整高血压界定标准，中国医学科学院阜外医院副院长、国家基本公共卫生服务项目基层高血压管理办公室主任蒋立新在接受媒体采访时也表示，不必过度恐慌。

蒋立新分析，中国目前高血压的防控严峻程度和着重发力点与美国存在明显不同，美国高血压防控的现状是追求“更好”，而中国的当务之需则是如何在全国范围内尽快扭转高血压控制率如此低下的局面。

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