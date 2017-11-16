马英九发表“九二共识”25周年三愿望

台湾前总统马英九今天（16日）上午在脸书以“‘九二共识’二十五周年的三个愿望”为题发文指出，希望民进党政府主动回归蔡英文总统17年前担任陆委会主委时、在立法院的公开主张“两岸‘各表一中’”，同时也请中国大陆官媒停止攻击“一中各表”，两岸同时回归“九二共识”的初心，如此两岸关系才能回温。

台湾《自由时报》报道，马英九指出，25年前的11月16日，中国大陆海协会以传真通知台湾海基会，“充分尊重并接受”海基会对一中原则”的建议，“海峡两岸均坚持一个中国原则，但对于一个中国的涵意，认知各有不同，可以口头声明的方式，各自表达”，这就是“九二共识”。

马英九表示，两岸人民同属中华民族，都是炎黄子孙，中共总书记习近平在十九大提了四次“九二共识”，台湾不能视若无睹，希望民进党政府回归当年蔡英文公开主张两岸“各表一中”，才能改善两岸关系，恢复建设性对话，“我们要认清，美国与日本对改善两岸关系都帮不上忙，台湾要靠自己努力。”

马英九也向中国大陆官媒喊话，呼吁停止对“一中各表”的无谓攻击，他强调，这是台方依据宪法、两岸人民关系条例，与对岸在国家统一前两岸求同存异、共创双赢的基础，得来不易，“不要轻易破坏，否则徒令亲痛仇快。”

马英九还说，目前两岸关系低迷的解决之道，就是两岸同时回归“九二共识”的初心。

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