港中学直播李飞演讲 学生称普通话演讲只听懂七成

香港基本法委员会主任李飞今早出席《基本法》研讨会发表演说，全港有16个办学团体、约50间中学安排直播，包括位于葵芳的狮子会中学。有学生在活动后坦言，由于演讲以普通话进行，故难以100%集中观看，更直言只听明7成内容。

据香港01网站报道，李飞今天的演讲题目为“在国家宪法及《基本法》下，香港作为国家特别行政区的角色及使命”。狮子会中学今早同步直播，安排中三、中五及中六共4个班，约100名学生观看直播，直播时间将计算作通识科或中国历史科的课时。

在李飞演讲前，学校通识科主任江健荣向同学简介《基本法》由来与地位、宪法与《基本法》的关系；之后通识课堂会再对比香港市民与内地领导人对《基本法》诠释的不同，从而了解所衍生的国歌法及一地两检的社会争议。

校方还向同学派发了工作纸填写4条学习问题，包括《基本法》对一国两制的落实存在意义，以及《基本法》对维持香港繁荣稳定有什么作用等，待活动完毕后交还给通识科老师。另外校方还派发问卷给同学作检讨课堂之用。

演讲过程接近1小时，中六同学刘欣诺在观看完毕后坦言，过程中难以100%集中，原因是李飞以普通话演说，不是自己熟悉的语言，故未能全面掌握内容，但认为切合课堂主题，可了解《基本法》与宪法关系，有助之后课堂讨论相关议题。

中五同学王浩然坦言，只听明白7成，但整体能从中了解《基本法》重要性。

五位受访同学被问到演讲内容最深刻的地方时，只有刘欣诺能回应，她指最深刻李飞说“基本法仅次于宪法”，因为令她对基本法的意义产生疑问。

中三同学林凯润认为，香港青少年对《基本法》了解不全面，会容易受本土派思潮影响倡议港独，他认多了解《基本法》，就不会产生港独想法。

校长林日丰认为李飞演讲机会难得，故安排学生以体验式学习，观看直播，并安排老师课堂补充，了解香港由不成文宪法过渡至《基本法》的争议议，并解答学生在演讲上的疑问，深化他们对《基本法》认知。



但林也直言，李飞演讲“冗长”，内容属严肃及学术课题，“大学生都未必听得到”，加上语言障碍，故理解学生或未能投入其中。他表示，这是学界第一次举办有关活动，希望外界可给予老师空间，如何检视及提升这种学习模式。

免费试阅14天