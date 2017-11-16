河北省委书记：确保石家庄退出严重污染城市行列

河北省委书记王东峰强调，要坚持依法铁腕治污，全面打好蓝天保卫战，确保石家庄尽快退出严重污染城市行列。

据中国环保部网站消息，近日，河北省委书记王东峰到石家庄市进行调研暗访，随机深入到老旧小区、居民家中、蔬菜市场、垃圾转运站等地，向群众宣讲党的十九大精神，听取意见建议。调研中，王东峰非常关心石家庄城市综合治理和环境污染治理，他实地考察了石家庄市交通管理、街道卫生整治、车辆停放、垃圾处理等工作情况。要求创新体制机制，加大治理力度，提升环境质量水平，让石家庄展现出新面貌，争当建设经济强省、美丽河北的排头兵，脱贫攻坚和环境污染治理的急先锋，改革开放和创新发展的试验区，努力开创新时代各项事业新局面。

调研检查结束后，针对环保工作，王东峰提出：一要坚持深入学习宣传贯彻党的十九大精神，在学懂、弄通、做实上下功夫、见实效。二要坚持以人民为中心的发展思想，着力解决广大群众关心关注的突出问题。三要坚持依法铁腕治污，全面打好蓝天保卫战，强化目标需求导向，坚决完成年度治理目标任务，全面实施散煤治理、锅炉燃煤治理、电厂燃煤治理、煤炭市场治理、扬尘治理、机动车尾气治理、垃圾清理，坚决关停“散乱污”企业，确保石家庄尽快退出严重污染城市行列。

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