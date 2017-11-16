中铁总：不放过任何铁路工程质量问题

2017年进入汛期以后，沪昆高铁贵州段连续出现强降雨天气，个别隧道暴露了开裂、漏水等质量隐患。中国铁路总公司16日表示，对于任何铁路工程质量问题，铁路部门绝不放过，一定全力整治，不留后患，并严肃查处，严厉追责，依据合同条款依法维权。

中新社报道，近日，中国铁路总公司相关人士证实了网友日前公布的一份通报。《中国铁路总公司关于沪昆高铁贵州段质量问题处理情况的通报(铁总建设函2017]839号》称，通车不到一年的沪昆高铁贵州段个别隧道存在偷工减料与施工质量问题。通报还对相关施工单位、监理单位、设计单位、第三方检测单位、建设单位提出了处理意见。

中国铁路总公司工程管理中心相关负责人说，铁路部门始终把确保铁路和旅客安全“万无一失”放在首位，决不容忍任何安全隐患。

据沪昆客专贵州公司消息，该公司近日组织力量对线路进行了全面排查，对隐患问题进行了集中整治，确保了工程质量满足设计标准，运营安全稳定可靠。

上海至昆明高速铁路是中国中长期铁路网规划“四纵四横”客运专线的重要组成部分，途经上海、浙江、江西、湖南、贵州、云南六省市，全长2252公里。其中上海至杭州段于2010年10月26日开通，杭州至长沙段于2014年12月10日开通，长沙至贵阳段于2015年6月18日开通，昆明至贵阳段2016年28日开通。

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