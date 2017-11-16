环时总编胡锡进：东风41导弹一枚可灭一国

据中国大陆环球网报道，始终被解放军视为最高机密的东风41型洲际弹道飞弹，今日在《环球日报》总编辑胡锡进的影片中，似乎得到肯定的证实讯息。胡锡进在祝贺中国运载火箭技术研究院成立60周年的影片中说道，“我很骄傲地说，老胡曾在某个场合亲眼目睹了东风41，我期待着它向世人公开亮相的那一天。它是固体发动机，机动能力极强，射程遍及全球，而且是多弹头，也就是说，仅需发射一枚，几乎就可以毁掉一个敌国。”

据中时电子报报道，从外电各种讯息整理得知，大陆从1984年正式立案编号204工程，开始着手研制新型导弹东风41型，用以替换性能已逐步被超越的东风-5型。在解决固态燃料后，曾于1999年用电脑模拟，确认该导弹在模拟状态下射程能达美国本土。东风41型一直保持低调神秘，是美国等西方国家亟欲探知的长程武器之一，2010年美方传闻该导弹已交付部队，并于去年正式装备。加拿大《汉和防务评论》去年报道，美国推测东风41将率先部署于河南，“一个旅大约有16枚飞弹，可以带50多枚的弹头，对美国来说是新的打击的压力。”

环球网报道中提到，使用三级固体火箭作为推进动力、最大射程超过14,000公里的东风41型导弹，其装载车辆能在公路移动，并具备一定程度的越野性能，命中准度也比前一代大幅提高，甚至有外国专家猜测，东风41型采用了分导式多弹头技术，可携带6至10个核弹头打击目标，让导弹的威力更加强化。胡锡进更提到已多次亮相的东风31型，指称今年的2017建军90周年仪式上，更新版的东风-31AG型，射程已增至13,000公里，未来将成为大陆威吓美国最大的利器之一。

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