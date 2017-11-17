外汇局：10月购汇意愿进一步回落，跨境资金流动基本平衡

在度过个人购汇的季节性高峰后，一系列反映中国跨境资金流动的指标在10月继续好转。

据澎湃新闻报道，中国国家外汇管理局11月16日公布的最新数据显示，2017年10月，银行结售汇顺差183亿元人民币（等值28亿美元）。其中，银行代客结售汇顺差501亿元人民币，银行自身结售汇逆差318亿元人民币。

“10月份中国跨境资金流动延续基本平衡格局。”外汇管理局新闻发言人就2017年10月份跨境资金流动情况答记者问时表示。

国家外汇局称，当前市场主体结售汇意愿更趋理性。

数据显示，10月份，结汇意愿总体平稳，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为62.9%，较前三季度略增0.1个百分点；购汇意愿进一步回落，银行客户购汇与涉外外汇支出之比为61.6%，较前三季度下降4.5个百分点。

其次在企业用汇方面，货物贸易、利用外资、跨境融资等主要渠道外汇流入继续增长。

数据显示，10月份，银行代客货物贸易结售汇顺差同比增长42%，外商直接投资资本金结汇环比和同比均呈现增长，跨境融资继续稳步回升。

个人购汇则更趋平稳。10月，个人购汇从三季度的季节性高峰回落，与2016年同期相比也明显下降。

不仅是代客结售汇，包括外汇储备和央行口径外汇占款等数据均在10月进一步好转。

在9月结束22个下降后，10月央行口径外汇占款环比增加20.98亿元人民币至21.51万亿元人民币，连续两个月实现正增长。

10月末，中国外汇储备余额31092亿美元，较2016年末增加987亿美元，较上月末增加7亿美元，已连续9个月上升。

针对上述变化，招商证券认为：“央行较少干预汇市，汇率的变化可自发的调节外汇市场供求。”

外汇局则表示，近期，中国经济稳中向好态势更加明显、更加稳固，从根本上支持中国跨境资金流动更加稳定、更加平衡。

招商证券认为，年内人民币兑美元汇率窄幅“双向波动”。美联储加息缩表对现阶段中国央行资产负债表的影响弱化，更难以影响中国货币政策的方向。中国央行跟随12月美联储加息而调整政策利率的概率较低。

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