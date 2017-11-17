东芝欲将电脑事业卖给华硕 双方正在洽谈中

根据日本共同社的报道，正在经营重整的日本东芝打算把旗下的个人电脑事业，卖给台湾的华硕集团，目前正洽谈中。

据中时电子报报道，东芝近年来竞争力渐低落，打算整顿旗下赔钱事业，改善财务情况，本周二宣布将把电视子公司卖给大陆的海信集团后，现在又传出要将PC部门卖给华硕，不过华硕表示不予评论。

近年来日本品牌，纷纷出脱手下电脑事业，日本在NEC、富士通（Futitsu）将电脑部门卖给中国联想（Lenovo），若此次东芝卖掉电脑业务，日本大消费电子品牌中，仅剩Panasonic还拥有电脑产品。

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