可燃冰成为中国第173个矿种

根据矿产资源法实施细则有关规定，中国正式将天然气水合物列为新矿种。被公众通称可燃冰的天然气水合物成为中国第173个矿种。

新华社引述中国国土资源部矿产资源储量司司长鞠建华昨天（16日）在新闻发布会上说，中国在海域和陆域均实现可燃冰找矿突破和试采成功，尤其是首次在南中国海神狐海域成功实施试采，取得理论、技术、工程、装备自主创新，实现历史性突破，向产业化迈出关键一步，中国地质调查局今年6月提交了天然气水合物新矿种申报报告。

国土资源部则在调查研讨基础上，组织有关单位代表和院士专家对报告进行审核论证和实地考察调研，认为天然气水合物具备申报新矿种的条件。根据矿产资源法实施细则，国土资源部10月17日向国务院呈报请示并于11月3日获得批准，由此，天然气水合物成为中国第173个矿种。

新矿种天然气水合物发现单位为中国地质调查局，发现时间及产地为中国海域天然气水合物首次发现时间2007年6月，产地南中国海神狐海域。陆域天然气水合物首次发现时间则为2008年11月，产地青海祁连山。

鞠建华说，中国天然气水合物分布广、类型多、资源量大，可用于民用和工业燃料，化工和发电等，是重要战略后备资源，将为中国能源资源保障提供新方向，可望降低油气资源对外依存度，提升中国能源资源安全保障程度。

他说，确立天然气水合物为新矿种，有利于加快天然气水合物资源开发利用步伐、勘查开发投资主体多元化，促进天然气水合物勘查开采科技创新。

在此过程中，新矿种开发利用将带动相关产业发展，拉动钻采装备制造、管网建设、工程施工、液化天然气船、非常规天然气勘探开发特种技术及装备制造，形成上游勘探开发、中游运输储备、下游综合利用的完整产业链。

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