中国成品油价迎年内最大涨幅

近期国际油价一度创下两年多来的新高，中国成品油价也相应出现连续上调；在11月初的调升之后，11月中旬中国成品油价再现上调。中国国家发展和改革委员会昨天（16日）发布消息，指自2017年11月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高265元（人民币，下同，54.17新元）和250元。

据中新社报道，此次调价是中国成品油价年内第10次上调，也创下今年年内的最大涨幅。

据测算，调价后，90号汽油每升上调0.20元，92号汽油每升上调0.21元，95号汽油每升上调0.22元，0号柴油每升上调0.21元。

调价后，按一般家用汽车油箱50毫升容量估测，车主加满一箱92号汽油将多花费约10.5元。

对运输企业来说，本轮油价上调后，用油成本的增加更为明显。隆众石化网成品油分析师丁旭指出，对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶1000公里，燃油费用将增长80元左右。目前“双十一”物流高峰期未过，运输企业成本增加显著。

近期，石油输出国组织延长减产协议的利好不断升温，带动国际原油价格一度涨至近两年高位。

卓创资讯油品分析师高健指出，近几日国际油价出现明显的横盘调整趋势，短期回调压力加大，如果11月30日石油输出国组织（OPEC）会议结果向好，油价有望再度回升。

2017年以来，中国成品油调价呈现“10涨六跌六搁浅”的格局。2017年累计，汽油价格每吨累计上涨365元，柴油价格每吨累计上涨350元。

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