湖南弒师案学生：老师太严厉了

中国湖南省一高中弒师案嫌疑人罗某杰，因涉嫌故意杀人罪于13日被依法刑事拘留。正处于高三的罗某杰说，他觉得老师太严厉了，一时没控制住自己的情绪。

据中通社昨天（16日）报道，本月12日，湖南省沅江市三中某班学生罗某杰（16岁）与班主任鲍某（47岁）在教师办公室因作业问题发生争执。

罗某杰随后拿出放在教室窗台的弹簧刀向鲍某连刺26刀。鲍某随即被送往医院，经抢救无效死亡。

罗某杰说：“（我）觉得老师太严厉了。自己既为出校时间被挤占感到憋屈，更为通知家长的做法感到愤怒，以至于激动，已经完全控制不住自己了。”

他也表示自己很后悔，也非常对不起老师和他的家人。

据报道，罗某学习成绩很好，但是性格孤僻，没有什么朋友，也没有兴趣考重点大学，但班主任鲍某一直对他的期望很高。

案发学校校长刘坤龙介绍，该校是全市的养成教育示范单位，虽然是封闭式管理，但并未严苛到军事化的程度，平日课外活动也不少。

然而，由于地处偏远乡镇，刘坤龙称，学校已经很多年没有专门的心理辅导老师了。

中国西南政法大学特殊群体保护与犯罪预防研究中心主任袁林认为，不能将未成年人犯罪的责任简单归咎于社会外因，内因在每个人身上的表现都不一样，需要有人去了解学生的真实想法。此外，学生有异常举动，学校和家长应及时沟通，帮助学生化解情绪问题。

然而，有专业人士称，目前中国一些学校对学生的法制教育并不重视。

中国最高人民检察院官媒《检察日报》指出，根据中国刑法，罗某杰的行为实属犯罪，但他尚未满18岁，按照法律针对未成年人的特殊规定不会被判处死刑。

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