“双暂停”倡议和“双轨并行”思路 耿爽：最现实可行的方案

中国外交部发言人耿爽昨天（16日）在北京例行记者会上就朝鲜半岛核问题表示，“双暂停”倡议和“双轨并行”思路是当前形势下最为现实可行和合情合理的方案。

中新社引述耿爽当天在回答朝核问题有关提问时说，中方在朝鲜半岛核问题上的立场是一贯的、明确的。中方坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。中方三个“坚持”的立场是众所周知的。

同时，中方一贯全面、准确、认真、严格执行安理会通过的涉朝决议，履行应尽的国际义务。

耿爽表示，朝鲜半岛核问题的本质是安全问题。只有通过对话平衡解决各方的合理安全关切，才能找到和平解决半岛问题的根本之策。

为此，中方提出了“双暂停”倡议和“双轨并行”思路。这是当前形势下最为现实可行和合情合理的方案，不仅有助于缓解半岛紧张局势，也能解决各方最急迫的安全关切，并为恢复和谈提供机遇、创造条件，找到摆脱困境的突破口。

耿爽强调，“双暂停”倡议只是第一步，而非终点。中方希望各方认真对待和积极考虑中方有关倡议。此外，也欢迎其他有关各方提出有利于和平解决半岛核问题的方案。

耿爽说：“我还想强调，使用武力不是解决半岛核问题的选项。在这一点上，国际社会是有着普遍共识的。”

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