崔天凯：相互尊重和互利基础上与美建立牢固伙伴关系

中国驻美大使崔天凯当地时间15日晚在华盛顿表示，中美元首会晤达成重要共识，为两国关系发展确定了基调、指明了方向。他说：“我们要在相互尊重和互利的基础上与美国建立牢固的伙伴关系。”

中新社华府时间16日的报道引述崔天凯当晚在出席美中政策基金会2017年度晚宴时，作出上述表态。

崔天凯表示，美国总统特朗普不久前（上周）对中国进行的首次国事访问，保持了中美关系稳定发展的积极势头。访问期间，中国国家主席习近平和特朗普深入交谈，达成重要共识，为中美关系发展确定了基调、指明了方向。两国元首同意保持密切联系，为中美关系提供战略指引。

他说，双方决定加强高层往来，用好高级别对话机制，并同意扩大各领域互利合作，在相互尊重基础上管控分歧，同时也同意促进两国人民之间的相互了解和友谊，推进两国地方合作。

此外，双方同意共同应对全球性挑战，共同应对包括朝鲜半岛核问题在内的国际和地区问题。双方也达成的双向贸易投资协议超过2500亿美元（3384.71亿新元）。

崔天凯表示，这次访问是建设性的和富有成效的，中美两国和国际舆论均给予积极评价。

崔天凯说：“我们要在相互尊重和互利的基础上与美国建立牢固的伙伴关系。这种伙伴关系将使我们能够更好地完成各自的国内目标，这种伙伴关系将使两国更有能力应对当今世界的诸多挑战。这是中国对美政策的实质，也是我们对中美关系的真正期待。”

崔天凯当晚也对出席晚宴的嘉宾介绍了中共十九大报告的有关内容。崔天凯说，十九大为新时期中国的发展勾画了蓝图，确立了行动计划。十九大报告中提出的发展战略既符合中国国情、也契合当今世界潮流。

崔天凯说，作为中国发展战略的重要组成部分，中国外交致力于推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，致力于构建人类命运共同体。中国也愿为世界和平与发展作出更大贡献，通过同各国对话协商加强全球治理。中国积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点。

崔天凯称，中国决不放弃自己的正当利益，也绝不会以牺牲别国利益为代价来发展自己。中国永远不称霸，永远不搞扩张。这是中国发展对美关系的大背景，也是中美关系发展应该坚持的方向。

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