中国足协：“申办2030年世界杯”说法属媒体演绎

针对有媒体发出“中国男足主帅、意大利人里皮表示中国足协会申办2030年世界杯”的报道，中国足协昨天（16日）正式回应称：里皮近期并未接受过报道中所谓的“专访”，这则消息并不属实。

据中新社报道，有媒体此前爆出里皮在接受专访时表示，中国足协会申办2030年世界杯，这一消息随即引发外界关注。

对此，中国足协新闻办昨天在其官方微博上发布声明称，里皮主教练近期没有接受任何媒体的专访，日前出现的这则消息是将旧日外媒采访予以加工处理，混淆视听。此外，也再次重申，目前协会并未提出申办具体哪一届世界杯，此类消息未经官方证实，属媒体演绎。

目前，中国男足刚刚打完两场热身赛，先后以0：2、0：4不敌塞尔维亚队、哥伦比亚队，是中国队无缘2018年俄罗斯世界杯后首次亮相。不过，两场比赛的

过程暴露出这支球队与世界强队的巨大差距，这也让外界对其2019年亚洲杯前景并不十分看好。

里皮表示，只有和强队坚持比赛，中国队才会有收获。他说：“我宁愿球队去输球。因为这样可以让球员明白，我们的道路还很长，我们的球员需要更加努力。”

根据中国国家队日程安排，两场热身赛结束后，国足将就地解散；下月初球队将重新集中，备战在日本东京举行的东亚杯赛。里皮此前表示，东亚杯将会选择部分U22的年轻球员进队锻炼。

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