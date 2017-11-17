福建省委书记：率先推动台企台胞实现基本相同待遇

中共福建省委书记、省长于伟国昨天（16日）在福州表示，将率先推动解决台企与中国大陆企业、台湾居民与大陆居民实现基本相同待遇，切实保障台胞群体合法权益。

据中新社报道，福建省委十届四次全体会议当天在福州举行，于伟国会上作出上述表示。此前，中共十九大报告提出，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇。

在此次会议的讲话中，于伟国强调，要吸引台湾人才来闽就业创业。

对此，他提出，继续推进便捷往来通道建设，推动两地资金、技术、人才等要素自由流动；坚持社会化、市场化、机制化方向，探索以就业为重点、实习带动就业、就业促进创业的模式，提升台湾青年来闽工作的内生动力。

他也表示，将因地制宜举办一批台湾青年体验式交流活动示范项目。

福建日前已率先在大陆设立首批五家台湾青年体验式交流中心，让台青在深入体验中了解两岸密不可分的历史文化和血脉联系，进一步增强台湾同胞的认同感和归属感。

在于伟国看来，福建在对台工作中位置特殊、优势明显，在服务“祖国统一大业”中肩负重大责任，要秉持“两岸一家亲”理念，发挥独特优势，深化交流合作，促进民心相通。

对于地处两岸交流合作前沿的福建，如何为促进两岸关系和平发展、推进两岸和平统一进程作出更大贡献，于伟国在“吸引台湾人才来闽就业创业”外，还提出了三方面的政策措施。

一是要用好对台先行先试平台。近年来，平潭综合实验区、福建自由贸易试验区、福州新区等先行先试平台先后获批，使得福建对台优势更加突出。

于伟国强调，积极探索对台合作新机制，争取率先在自贸区落实海峡两岸服贸协定若干对台开放措施，建设两岸检验检疫合作试验区；大力支持平潭打造两岸同胞融合融洽的共同家园，建设新兴产业区、高端服务区、宜居生活区，高标准推进国际旅游岛建设。

二则是要推进闽台产业深度融合。于伟国表示，发挥现有台资企业龙头作用，吸引更多互为配套的台资项目落户，鼓励和支持台资企业转型升级、创新发展；加快建设两岸电商物流基地，加快培育厦金邮轮旅游、游艇旅游等新型业态，不断拓展闽台现代服务业合作的广度和深度。

近五年来，闽台产业对接合作更加深化，诸如古雷炼化一体化、莆田华映六代面板、厦门联芯等一批重点台资项目进展顺利；金融业合作亮点频现，海峡股权交易中心成立并专设台资板块，六家台湾银行落地，在闽台湾金融机构数增至21家；农业台资项目数和利用台资额持续位居大陆首位。

三要促进文化认同和民心相通。于伟国指出，充分挖掘祖地文化优势，继续办好海峡论坛等民间交流品牌，更加注重面向台湾青年、基层，吸引更多台湾同胞来闽参访，使福建成为两岸人员往来的重要枢纽。

他还表示，着力抓好抓实向金门供水工程、向马祖应急供水等一批惠及台湾同胞的民生实事项目，不断增进台湾同胞福祉。

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