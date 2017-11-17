宁吉喆：中国进一步扩大对外开放将为世界经济注入正能量

中国国家发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆昨天（16日）在北京表示，中国经济已深度融入世界经济，中国将进一步扩大对外开放，给世界经济带来新机遇，注入正能量。

据中新社报道，中国社会科学院和中国国际经济交流中心当天在北京主办“中共十九大：中国发展和世界意义”国际智库研讨会。宁吉喆在研讨会致辞时说，中国建设现代化的经济体系必须进一步扩大对外开放，未来将努力实现四个“新”。

一是打造新平台，以“一带一路”建设为重点，打造国际合作的新路径。宁吉喆表示，中国将遵循共商、共建、共享的原则，增添与“一带一路”沿线国家共同发展的新动力，加强与沿线国家发展规划和政策对接，健全和完善合作机制，落实好首届“一带一路”国际合作高峰论坛的成果。

二是营造新环境，持续改善贸易投资环境。宁吉喆说，中国将大力推动贸易和投资自由化、便利化，实施更加积极的进口政策。中国也将进一步放宽市场准入，进一步简化外商投资管理程序，进一步扩大服务业的对外开放，营造公平竞争环境。

三是塑造新模式，创新对外投资方式，促进国际产能合作。宁吉喆表示，中国将继续支持和引导有条件的企业走出去，创新国际化投融资模式，加强境外投资的服务保障，形成面向全球的贸易投融资生产服务网络。

四是创造新贡献，为完善全球经济治理体系贡献中国智慧。宁吉喆说，中国将统筹国内国际两个大局，谋求开放创新，推动建设开放型的世界经济。中国将继续发挥负责任大国的作用，积极参与全球治理体系改革和建设，始终做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。

宁吉喆指出，新时代中国经济高质量发展，空间管控潜力巨大。中国将在三个升级方面实现新跨越，给世界带来新机遇。

他指出，一是消费升级带来的新机遇。为满足人民日益增长的美好生活需要，中国13.8亿居民的消费正在加快升级。预计未来五年中国将进口8万亿美元（10万8310.8亿新元）的商品，吸收6000亿美元以上的外来投资，各方参与中国大市场，机遇广阔。

二是产业升级带来的机遇。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动产业优化升级，促进产业迈向全球价值链中高端，是建设现代化经济体系的重要目标任务。在开放型经济体系下，实现这一目标任务，离不开对关键设备产品、世界领先技术、国际先进管理经验、国际化科技人才的引进、吸收和利用，必将给各方带来互利共赢、合作发展的新机遇。

三是开放升级带来的机遇。中国对世界开放的大门将越开越大，大幅度放宽市场准入，将实行高水平的贸易投资自由化、便利化政策。未来中国将有更多领域、更广范围、更深层次的开放政策落实，提供更多宝贵的投资合作机遇。

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