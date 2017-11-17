中国商务部：欧盟反倾销调查新方法修正案“未全面遵守国际规则”

中新社昨天（16日）引述商务部新闻发言人，就欧洲议会通过反倾销调查新方法修正案指出，欧盟此举没有全面地遵守有关国际规则，中方将采取必要手段维护中国企业的合法权益。

据报道，欧洲议会15日通过欧盟反倾销调查新方法修正案，引入“市场严重扭曲”的概念和标准，并考虑环境和社会倾销的影响。

商务部发言人指出，中方密切关注欧盟反倾销调查新方法修法进程，多次向欧方表达了中方关注，要求欧方严格履行欧盟在中国加入世贸组织议定书第15条项下的义务。

此外，中方注意到，欧洲议会通过的反倾销法律修正案，取消了“非市场经济国家名单”，但同时引入了“市场严重扭曲”的概念和标准。在符合所谓“市场严重扭曲”的情况下，欧盟可以弃用出口国的价格，而选择使用第三国或国际价格来确定出口产品是否存在倾销。欧盟此举没有全面地遵守有关国际规则。

该发言人强调，世界贸易组织规则既不存在“市场严重扭曲”的概念，也没有社会和环境倾销的规定。欧盟反倾销调查新方法缺乏世贸组织规则依据，增加了法律适用的不确定性，将对世贸组织反倾销法律体系造成严重破坏，已经受到包括中国在内的多个世贸组织成员的质疑。

该发言人称，欧盟作为世贸组织的重要成员，应尊重国际规则；只有维护多边贸易体制的权威性，才有利于各国的共同利益。中方敦促欧方严格遵守世贸组织规则，善意、全面地履行国际条约义务。

此外，中方保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利，将采取必要手段维护中国企业的合法权益。

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