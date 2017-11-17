韩国男子行窃民进党中央党部 判刑五个月

今年8月份潜入民主进步党中央党部大楼行窃的韩国男子，昨天（16日）被台北地方法院判处五个月有期徒刑，全案仍可上诉。

据中通社报道，韩国男子赵准基（CHO JUN KI）涉嫌在8月1日前往民进党中央党部大楼八楼，偷走9万多元新台币（4000新元）、2万日元（200新元），并于当天晚上搭机前往日本，但遭日方拒绝入境。8月3日凌晨零时50分赵男被遣返回台，自机场管制区擅自翻越查验台，搭乘计程车离去。

台湾警方经过三天搜索，于8月6日在新北市乌来温泉路一间空屋逮捕赵男。

法院开庭审理时，赵准基当庭落泪认罪，也希望法官能赶快判刑，让他回韩国跟家人团聚，因为此事也害孩子被人嘲笑指责。

检察官起诉认为，盗窃罪和未经许可入境罪，应分开处罚，法官与公诉检察官协商后，谕知全案变更为简易程序审理。

法院判决书内容提到，赵准基不思以正当途径获取财物，行为可议，犯后曾潜逃至日本未果。此外，又翻越入境海关查验柜台后在旅馆、山区潜逃多日，更加不当。

不过，法官考量赵准基被拘提到案后坦承犯行、显有悔意，审酌被告的经济、教育等状况，判处赵有期徒刑四月，未经许可入境部分判刑三月，应执行有期徒刑五月，得易科罚金15万元新台币。徒刑执行完毕或赦免后，驱逐出境，全案可上诉。

免费试阅14天