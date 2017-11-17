创逾19年来新低 香港最新失业率降至3%

香港特区政府统计处昨天（16日）公布的最新数据显示，香港今年8月至10月经季节性调整的失业率为3%，比7月至9月的数字下降0.1个百分点，为自1998年年初后所见的最低水平。就业不足率则维持于1.1%的水平。

据中新社报道，与今年7月至9月的统计数据相比，8月至10月香港总就业人数微降约300人至383.71万人，同期总劳动人口减少约4900人至396.07万人，失业人数减少约4600人至12.36万人，就业不足人数增加约500人至4.42万人。

港劳工及福利局局长罗致光评论最新失业数字时表示，劳工市场在2017年8月至10月进一步趋紧。经季节性调整的失业率微跌0.1个百分点至3.0%，为自1998年年初后所见的最低水平。多个经济行业的失业率均较上个期间有所下跌。按年比较，各行业的失业改善情况更为明显。

短期展望方面，罗致光说，由于香港经济继续稳健扩张，劳工市场情况短期内料会维持偏紧，但要对外围环境各项不明朗因素保持警觉，并密切留意有关发展。

他也介绍说，整体15至24岁青少年的失业率比较上个期间下跌1.0个百分点至9.5%。为协助青年人就业，劳工处推行“展翅青见计划”，为15至24岁学历在副学位或以下的离校青年人提供全面的培训及就业支援。

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