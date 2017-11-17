湖南一中学肺结核群发事件 校长：之前不知情

中国湖南省益阳市桃江县四中高三364班学生群发肺结核，该校校长称，此前有学生隐瞒病情，校方直到今年8月份才了解情况。

据中通社今天（17日）报道，该校学生称，学校高三364班从高一下学期开始，就陆续有同学休学，有位同学在今年1月份还“带病上课”。但直到8月份集中爆发的时候，才知道那些同学都患上了肺结核。

就今年1月份已有学生确诊一事，桃江四中校长杨宇称，因当时学生并未请假，也没有向学校说明实际病情，对此并不了解。

高三364班班主任易跃新也表示，这些同学请假或是休学证明上均未提及肺结核，而是胃病、脑膜炎等其他病症。所以之前自己对班级存在肺结核的隐患并不知情。

据报道，今年8月初，湖南省桃江县第四中学高三364班有学生被确诊为肺结核，随后该班多名学生陆续感染。

有学生称，8月初有三名同学被学校建议休学，随后班上陆续有同学出现身体不适，请假回家。

之后，学校组织班上同学做血检，部分学生和家长曾要求学校放假，但被校方拒绝。

湖南省桃江县疾控中心一位工作人员称，今年8月份到9月份期间，他们对四中全校学生进行了一次筛查，最终确诊20余例。

据了解，结核病的潜伏期比较长，感染后随时可能发病，只有发病后才能查出来。

本月16日，中共桃江县县委发出官方通报称，自桃江县第四中学发生肺结核疫情后，曾先后四次对全校师生进行了筛查，并多次邀请省市专家进行技术指导和会诊。

截至15日，近90%的患病学生已经复学或者可以复学。

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