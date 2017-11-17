新华社发长文 给习近平八个定位

中国官媒新华社今天（17日）凌晨发表长篇文章，指中共总书记、国家主席习近平是“开创性的领导人”“伟大斗争中形成的党的核心”“为人民谋幸福的勤务员”“有担当的国家改革发展战略家”“重塑军队和国防的统帅”“国际舞台上的大国领袖”“新时代现代化建设的总设计师”。

上述题为“习近平：新时代的领路人”的文章，全文1.2万余字，共分七个部分。

文章引述习近平宣告说：“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位”。文章指出，在中共十九届一中全会上，习近平再次当选中共中央总书记，“体现了中共全党的意愿”“国内外媒体把他描述为一个使中国由富变强的领袖”。

文章表示，习近平是“开创性的领导人”，并指五年前，在新闻中有“社交媒体时代的首位中共掌舵人”之称的习近平首次见诸媒体。

五年来，全世界都看到了习近平是如何“来真格的”；习近平“一往无前的决心和担当”起了关键作用。中共十九大上，习近平的最新施政纲领让人耳目一新：在2020年全面建成小康社会后，再奋斗“两个15年”，到2035年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

文章说，作为站在时代交汇点上的领导人，习近平“当仁不让地成为带领中国实现伟大梦想的掌舵者”。

此外，文章说，习近平是“伟大斗争中形成的党的核心”。从2012年12月初打响反腐“第一枪”，查处当选十八届中共中央候补委员还未满月的四川省委副书记李春城，到后来几乎每月都有中管干部被查处，最多时“一月打七虎”；“习近平施出的铁腕在中共96年历史上前所未有，在世界各国也极为罕见”。

文章指出，2016年的中共十八届六中全会明确了习近平作为中国共产党党中央的核心、全党的核心的地位。文章引述舆论称，中共这样一个大党治理一个大国，在前进道路上面临那么多艰难险阻，没有一个坚强的领导核心，就难以形成全党意志统一，难以实现中国全国各族人民团结统一，就干不成任何事情，更不可能创造人间奇迹、赢得“具有许多新的历史特点的伟大斗争”。

文章表示，习近平是“为人民谋幸福的勤务员”，并指人民才是习近平强国战略蓝图中的主角。习近平说，中国特色社会主义进入新时代，中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这个“历史性变化”对中国将来的发展提出了新要求、新指引。

文章说，习近平身上体现了“中共全心全意为人民服务的宗旨”，并指习近平带领中共，完全围绕人民的利益作出决策——常常是长期的，超前几年到几十年，并且“一张蓝图绘到底”。

文章也称，习近平是“有担当的国家改革发展战略家”，并指他五年来挂帅的机构主要有：中央全面深化改革领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央军委深化国防和军队改革领导小组、中央财经领导小组。

习近平还宣布将成立中央全面依法治国领导小组。文章说，从全面依法治国到美丽中国，从社会主义核心价值观到文化自信，习近平对建设社会主义现代化强国作出了更为深入的部署。

此外，习近平“力图使社会主义生产力和生产关系都能最终超越资本主义”。这也体现在他创立的中国特色社会主义政治经济学上。文章表示，从这个意义上讲，习近平不仅为中国跨越“中等收入陷阱”谋划出一条途径，也为治理社会主义国家这样的全新社会形态找到了有效对策。

文章还说，习近平是“重塑军队和国防的统帅”。作为中共中央军委主席，习近平要引领世界最大规模军队在新时代实现由大到强的“关键一跃”。

中共十八大以来，中国全军查处涉嫌严重违纪违法军级以上干部100多名，包括两名中央军委原副主席，“这个数字已经远远超过枪林弹雨中为缔造新中国而牺牲的将军数量”。

过去五年成为中国军队“彻底重塑、大踏步迈向现代化的关键时期”。文章说，变革后的中国军队规模更加精干，结构更加优化，编成更加科学，从根本上改变了长期以来陆战型的力量结构，改变了国土防御型的兵力布势，“迈出了由数量规模型向质量效能型转变的一大步”。

文章说，习近平是“国际舞台上的大国领袖”。五年来，习近平足迹遍及五大洲、57个国家以及主要国际和区域组织，里程相当于绕地球14圈。

中共十九大上，习近平在阐述“新时代中国特色社会主义思想”时，明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

文章指出，这是习近平“本着‘以天下为己任’的情怀一直坚持的理念”，体现将中国自身发展同世界共同发展相统一的全球视野和大国担当，“超越零和博弈和强权政治为基础的西方传统国际关系学说”。

另一方面，文章表示，习近平是“新时代现代化建设的总设计师”，并引述中共党章说，在“习近平新时代中国特色社会主义思想”指导下，中共领导中国全国各族人民，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，推动中国特色社会主义进入了新时代。

文章表示，习近平指引的现代化新途径，不同于传统西方发达国家通过产业革命和殖民扩张迈向现代化的历程，也迥异于“华盛顿共识”倡导的新自由主义模式。习近平引领中国特色社会主义进入的新时代，也是站在十字路口的人类探索发展路径的新时代。

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