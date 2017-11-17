“华龙一号”核电技术在英国进入审查新阶段

英国核监管办公室和环境局伦敦当地时间昨天（16日）联合发布声明说，中国三代核电技术“华龙一号”在英国的通用设计审查第一阶段工作完成，正式进入第二阶段。

据新华社报道，中国广核集团（以下简称中广核）及其合作伙伴法国电力集团当天也发布了相关声明。

根据英国核安全监管规定，在英国使用新核电技术建设核电站之前，要进行英国通用设计审查。这一审查主要针对新建核反应堆的设计通用安全性和环境影响进行评估，两个领域分别由英国核监管办公室和环境局负责。

据报道，“华龙一号”是中国自主研发的三代核电技术，其安全水平与美国、法国、俄罗斯等世界主流三代核电技术相当。其经济性更具优势，是中国核电出口的重要选择。

根据中广核与法国电力集团、英国政府签订的协议，“华龙一号”将在通过通用设计审查后，用于英国布拉德韦尔Ｂ项目的建设。

据了解，布拉德韦尔Ｂ项目前期工作进展顺利，厂址适应性评价等工作将陆续展开。

根据计划，“华龙一号”在英国的通用设计审查分为四个阶段，历时共60个月。其中，第一阶段为准备阶段，计划为期10个月，目前已按期完成。

第二阶段则计划用12个月完成初步安全报告的审查。

第三阶段计划用13个月完成对建造前安全报告、建造前环境报告以及核安保总体方案三个综合性报告的审查。

第四阶段计划用25个月的时间，将就英国核安全监管当局关注和反馈的重点问题逐一讨论，此外，也提供足够的技术证据来证明“华龙一号”的设计满足英国核安全监管要求，对需要技术修改的地方作出改进。

中广核董事长贺禹表示，“华龙一号”在英国开工建设，将是促进中国产业迈向全球价值链中高端，培育世界级先进制造业集群的重要举措。中广核将大力推动“华龙一号”通用设计审查顺利完成并在英国开工建设，助力“制造强国”建设。

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