台“庆富案”延烧 国民党批当局不法挪用24亿

台海军“猎雷舰案”引发“庆富案”争议延烧，在野的中国国民党今天（17日）继续揭露、批评国防部不法挪用24亿元（新台币，下同，1.08亿新元）支付庆富公司，质疑遭当局高层施压所致。

据中通社报道，台军方对此回应则仍是老调重弹，强调支付24亿款项经海军审查，绝无不法或不当挪用，也绝无高层指示及施压而拨款之事。

据报道，国民党立法院党团首席副书记长李彦秀、副书记长吕玉玲今天在立法院召开记者会，批评“猎雷舰案”中国防部无中生有凑出24亿元给庆富，逾越法律规范。质疑防务部门为何有胆挪用24亿元，“谁是藏镜人”？

李彦秀表示，预算法规定流入数额不得超过原预算数额20%，2016年台军方猎雷舰预算只有4400万元，依法流入数额不得超过880万，但当局防务部门却无中生有凑了24亿元给庆富。

她呼吁国防部应主动公布第三期拨款的相关签核资料，公开档案，并且保留相关证据交由检调介入侦办。

吕玉玲则指出，她调阅文件发现，国防部在庆富董事长陈庆男父子密访总统府后，举行多场讨论“提早拨款给庆富合不合法”及“如何从各军预算中调整出24亿元”的相关会议。

这证明国防部积极替庆富“乔”24亿元，也显见庆富负责人秘密访府，不是只有闲聊这么简单。

她强调，2016年9月23日庆富负责人秘密访府，9月27日猎雷舰就通过第三期工程验收，时间非常敏感。

庆富在12月6日办理提早请款，12月16日国防部就凑出24亿元付给庆富，未引用合约附加条款中的保障条款拒绝。吕玉玲表示，国防部这是自弃权益，也要“乔”钱给庆富。

吕玉玲说，2016年11月审查预算时，2017年度猎雷舰预算被冻结十分之一，国防部却还挪用前一年度预算付钱给庆富，还怕事情曝光，不惜伪造文书、公然说谎。

此外，去年12月已付24亿，但在今年3月、5月针对立委询问是否已将第三期履约款拨给庆富时，国防部皆答复尚未拨款或目前正在办理中。

对于国民党记者会的批评与质疑，国防部发言人陈中吉受访回应说，海军支付庆富公司“猎雷舰案”第三期款项24亿2085万元，是经海军审查符合合约付款要件。

他重申，绝未有总统府或上级单位指示及施压而拨款的情事。

陈中吉说，有关“猎雷舰案”第三期款项的拨付是依合约规范。庆富公司于2016年9月27日完成船壳脱模，经海军审查符合合约付款要件，应给付款项24亿2085万元。

他说，本案均依法依约办理，并符合预算法预算调控支用规范，绝无不法及不当挪用。

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