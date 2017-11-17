巴拿马首任驻华大使：总统此次访华具历史意义

首任巴拿马驻华大使施可方近日在新华社专访中说：“中巴两国政府都希望建立坚实而全面的双边关系，而这种关系基于尊重、信任以及人民对幸福生活的追求。”

据报道，巴拿马总统巴雷拉昨天起（16日）至22日对中国进行国事访问。据悉，中巴双方将共同签署近20份涉及各个领域的互利合作协议，这将把中巴关系迅速推向全面合作的新阶段。

新华社今天（17日）刊发上述专访内容，并引述施可方说，此次巴雷拉访华具有历史意义，这是巴拿马总统首次对中华人民共和国的国事访问。

施可方说：“中巴建交有利于两国和两国人民的共同发展。基于这个前提，我们签署多项协议，内容涉及能源、交通、技术合作以及基础设施建设等，这些协议的签署促使两国投资、经贸合作和基础设施项目建设的正常化，为巴拿马商品向中国出口打下坚实的基础。”

据施可方介绍，在此次巴雷拉访华期间，巴拿马还将分别在北京和上海举行企业家论坛，向人们展示巴拿马的竞争优势以及投资机会。届时，巴雷拉率领的企业家代表团将和数百位中国企业家共同参会。

谈到他的履新经历，施可方表示，他非常荣幸能够成为首任巴拿马驻华大使，但这也意味着巨大的挑战。

施可方说：“我的首要任务是进一步巩固由巴雷拉总统拟定的双边关系基石，包括建立永久政治对话，寻求社会和平、经济发展和人民幸福，巩固巴拿马作为地区性航空和物流中心的地位，以及与中国的贸易伙伴关系等。”

施可方认为，巴拿马是“一带一路”倡议的重要参与者，这得益于巴拿马运河，以及该国世界级的物流金融平台。

施可方说：“参与‘一带一路’合作计划，不仅有利于巩固我国重要的桥梁作用，还有利于推动中国与拉美各国间的关系。”

据了解，巴拿马的华人和华裔人口众多。2004年，巴拿马国会将每年的3月30日定为“华人日”，以纪念华人抵达巴拿马，并颂扬华人为巴拿马的发展做出的巨大贡献。

施可方认为，一直以来巴拿马的华人社区都在巴拿马的经济发展和人文交流中扮演着重要角色。

施可方说：“中国与巴拿马的历史渊源可追溯到160多年前。首批中国劳工于1854年抵达巴拿马，参与了巴拿马运河与铁路的建设。如今，中远海运巴拿马轮已在扩建后的巴拿马运河上扬帆远航。”

中国与巴拿马于今年6月13日正式建立外交关系。巴拿马驻华大使馆昨天（16日）在北京正式开馆；巴雷拉和中国外长王毅共同出席了开馆仪式。

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