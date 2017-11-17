今年前10个月中国空气质量最差10城公布 河北占前五

中国环境保护部今天（17日）发布重点城市空气质量状况显示，今年前10个月，河北的石家庄、邢台、邯郸、保定、唐山位居中国全国空气质量最差城市的前五位。

中新社引述环境保护部环境监测司司长刘志全说，今年10月，中国全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为87.8%，同比下降。PM2.5浓度为每立方米38微克，PM10浓度为每立方米67微克，同比均有所上升。

此外，今年1月至10月，平均优良天数比例为80.3%，同比下降2.5个百分点。PM2.5浓度为每立方米41微克，同比持平；PM10浓度为每立方米72微克，同比下降。

今年前10个月，中国全国空气质量相对较差的10位城市依次是：石家庄、邢台、邯郸、保定、唐山、太原、郑州、衡水、西安和济南市。

空气质量相对较好的前10位城市依次是：海口、拉萨、舟山、珠海、丽水、深圳、惠州、厦门、贵阳和福州市。

至于京津冀区域13个城市，今年10月，平均优良天数比例为69.2%，同比上升4.9个百分点。PM2.5浓度为每立方米61微克，同比下降10.3%；PM10浓度为每立方米97微克，同比下降15.7%。

此外，今年1月至10月，平均优良天数比例为54.3%，同比下降7.3个百分点。PM2.5浓度为每立方米64微克，同比上升8.5%；PM10浓度为每立方米112微克，同比上升7.7%。

北京市方面，今年10月，优良天数比例为80.6%，同比上升25.8个百分点，PM2.5浓度为每立方米57微克，同比下降32.1%；PM10浓度为每立方米63微克，同比下降33.7%。

此外，今年1月至10月，北京平均优良天数比例为58.3%，PM2.5浓度为每立方米60微克，同比下降6.2%；PM10浓度为每立方米86微克，同比上升10.3%。

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