新华社长文以“领路人”“大国领袖”等八大称号为习近平定位

（早报讯）中国主流官媒新华社今天发表1万2000字的长篇文章，总结中共总书记习近平主政以来在各个领域的成就，将习近平称为“新时代的领路人”、“伟大斗争中形成的党的核心”、“国际舞台上的大国领袖”、“新时代现代化建设的总设计师”等等。

北京有关人士指出，中共十九大举行后，中国各地迅速掀起学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”的高潮，一些地方大员和地方官媒将习近平奉为“伟大领袖”、“英明领袖”，引发外界争议和猜测。新华社这篇文章给了习近平八个称号，或许为官媒今后歌颂习近平划出了大框架，避免“伟大领袖”这类说法再在官媒中出现。

11月10日，中共贵州省黔西南布依族苗族自治州党委下属的《黔西南日报》在头版刊登习近平大幅标准像，并在像下配以“伟大领袖习近平总书记”的图注。

另据当地官媒黔西南电视台报道，11月13日，中共黔西南州委召开全会，大会主席台正中悬挂了习近平的巨幅画像，画像下方写着“伟大领袖习近平总书记”。11月14日，《黔西南日报》再次在头版以红色大字标题刊登文章，标题是《“伟大领袖习近平总书记”——黔西南各族干部群众的共同心声》。

在中共历史上，“伟大领袖”称谓只用于中共开国领袖毛泽东，中共黔西南州委的做法可能是改革开放以来，首次有中共党委正式用“伟大领袖”称呼毛泽东以外的最高领导人。

不过，目前还没有其他中共党委效仿黔西南州委的做法，“伟大领袖习近平”也在中国国内网络上搜索不到。 有关人士分析，这或许是因为高层不愿看到“伟大领袖”的称谓再度蔓延。

新华社昨天发表长篇文章，标题就是“习近平：新时代的领路人”。文章迅速被各主流官媒网站置顶。文章依次从党建、反腐、扶贫、军事、外交、现代化建设等方面赞颂习近平，称他是“新时代的领路人”、“开创性的领导人”、“伟大斗争中形成的党的核心”、“为人民谋幸福的勤务员”、“有担当的国家改革发展战略家” 、“重塑军队和国防的统帅”、“国际舞台上的大国领袖”、“新时代现代化建设的总设计师”。

人民网也发表文章，着重介绍新华社这篇人物特稿的“十个真实细节，带网友一起感受习近平的领袖魅力”。

这些细节包括，习近平年轻时先后写了八份入团申请书、10份入党申请书，20岁时加入中共；习近平从父亲习仲勋和母亲齐心身上“汲取力量”，他在回忆五六岁时随母亲买《岳飞传》《岳母刺字》等小人书的故事时说：“‘精忠报国’四个字，我从那个时候一直记到现在，它也是我一生追求的目标。”

新华社长篇文章披露：2013年中共十八届三中全会提出使市场在资源配置中起“决定性作用”，而自1992年中共十四大以后提的一直都是“基础性作用”。会议在讨论时，有人认为新提法跨越太大，建议暂缓，最后是习近平拍板定论，实现了重大理论突破；习近平还推动“官邸制”写入全会公报。此前，对于这项改革，社会一直有呼声，但迟迟没有回应，因为这是向高级官员开刀，要得罪人。这是习近平“自我加压”。

文章还介绍，习近平喜爱体育运动，如足球、篮球、排球、拳击，还会抽时间游泳，每次一口气游1000多米。（《联合早报》于泽远北京报道）

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