巴基斯坦取消中国价值140亿美元的大坝项目资金援助

澎湃新闻引述巴基斯坦日报（Daily Pakistan）11月15日报道，巴基斯坦已取消中国对该国迪阿莫-巴沙大坝（Diamer-Bhasha Dam）价值140亿美元的资金援助。

据巴基斯坦论坛快报（The Express Tribune）11月15日报道，巴基斯坦水利和能源部部长Shumail Khawaja称，巴基斯坦政府将用自己的资金来建设大坝。

据报道，目前最新的融资计划为，巴基斯坦政府未来9年每年从公共部门发展计划中提供300亿巴基斯坦卢比（约18亿元人民币），总额达到2700亿巴基斯坦卢比（162亿元人民币）。其中，巴基斯坦水电发展署将通过“自己的商业渠道”，提供20%的资金。

巴基斯坦水电发展署网站显示，迪阿莫-巴沙大坝位于印度河上，在塔贝拉大坝上游约315公里，巴基斯坦北部地区首府吉尔吉特下游165公里，奇拉斯下游40公里。该大坝为拟建高度达272米的碾压混凝土重力坝，具有蓄水、防洪及发电等多项功能。蓄水量约74亿立方米（600万英亩英尺），发电量450万千瓦。

由于对经济社会发展意义重大，巴基斯坦政府正在通过水电发展署优先实施该项目。早在2013年7月，巴基斯坦水电发展署就曾向美国AECOM集团、英国莫特·麦克唐纳公司和德国拉美尔公司等3家预审合格的国际咨询公司发出建议征求书，要求就迪阿莫-巴沙大坝项目主体工程建设监理和合同管理等提出建议。

据巴基斯坦媒体报道，今年5月，中巴两国签署水利合作备忘录，涉及印度河流域的5个水库项目，其中包括迪阿莫-巴沙大坝。

无独有偶，日前尼泊尔政府也终止了和中国公司签订的水电站项目备忘录。11月17日，中国能源建设股份有限公司（下称“能源建设”）发布公告称，11月16日，公司附属公司葛洲坝股份公司收到尼泊尔能源部发来的《尼泊尔能源部与中国葛洲坝集团关于以EPC+F模式开发布吉甘达河(Budhi Gandaki)1200MW水电站项目MOU的相关事宜的函》，尼泊尔政府决议决定终止与公司签订的上述项目谅解备忘录。

免费试阅14天