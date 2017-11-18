14岁俄模特上海死亡 警方：尸检无异常排除他杀

14岁俄罗斯模特在上海死亡事件引起舆论关注，上海警方17日发布通报称，尸检无异常，警方排除他杀可能。

通报称，2017年10月26日凌晨0时42分，上海黄浦公安分局接110报警：瑞金医院急诊室内有一名俄罗斯籍女子昏迷，正在抢救，因联系不上家属，向警方求助。接报后，黄浦警方即赴现场开展工作，院方初步判断系重症感染，有发烧、颈强直、克氏征（+）、全身瘀斑、凝血功能障碍等症状。当晚，俄罗斯驻沪总领事馆工作人员接医院通知后亦到现场了解情况，并同意院方抢救措施。

10月27日上午，该俄罗斯籍女子（弗拉达，14岁，上海英模文化发展有限公司签约模特）病情急剧恶化抢救无效死亡。据医院诊断，其死因为感染性多器官功能障碍综合征，考虑为中枢神经系统感染，重点怀疑流行性脑膜炎，传播途径为呼吸道。

警方在俄罗斯驻沪总领事馆安德烈领事和领馆医务官、死者所属公司工作人员及当班医生见证下，按规定对死者尸体进行尸表检验并采集死者心血后送毒化检验。经法医检验，尸体体表无暴力损伤，心血常规毒物检验（包括乙醇、常见安眠镇静类药物、常见毒品）均为阴性，未发现异常。

随后，黄浦警方进一步走访死者所属公司负责人方某、公司主管经纪人李某、中方陪同人员项某及在沪同住人员，调查死者生前工作生活情况。经了解，死者受雇于上海英模文化发展有限公司，办理了合法就业手续。10月23日，死者由公司派遣至浙江义乌开展拍摄活动；10月24日晚，身体出现不适；25日凌晨，其在义乌酒店房间内出现头晕、呕吐、高烧等症状；25日中午，经公司安排，其返回上海暂住地；当晚19时40分许，在公司同事陪同下至瑞金医院急诊部就诊。据公司提供的工作记录显示，其23日在义乌工作时间约6小时，24日工作时间约13小时，上述时间包含化妆、换装、调试灯光及就餐休息时间。据警方调查，其在义乌工作期间，与公司同事同吃同住，同行人员均未出现身体不适，且在其就诊期间神志清醒时，曾向医务人员自述近期未与他人发生矛盾，无明确毒物摄入史。综上，警方排除他杀可能。

10月27日，警方告知俄罗斯驻沪总领事馆，如对医院诊断的死亡原因存疑，可通过公安机关委托具备资质的第三方机构进行尸检，以查明确切死因。事后，俄方未提出尸检申请。

10月30日，根据《维也纳领事关系公约》，上海市公安局将弗拉达在沪死亡一事照会俄罗斯驻沪总领事馆。11月3日，俄罗斯驻沪总领事馆向上海市公安局出入境管理局递交了照会，要求为死者开具死亡证明。11月7日，俄罗斯驻沪总领事馆又向上海市公安局出入境管理局递交了经该馆认证的《家属委托书》，并同步出具了领馆的书面确认信。《家属委托书》中，死者母亲全权委托俄罗斯驻沪总领事馆安德烈领事处理死者善后事宜，并明确表示对死因无异议。俄罗斯驻沪总领事馆在确认信中表示，代表死者家属对医院开具的《居民医学死亡证明书》注明的死亡原因无异议。根据民政部、外交部、公安部关于外国人在华死亡后处理程序的相关规定，上海市公安局出入境管理局于11月7日将死者的死亡证明交给了俄罗斯驻沪总领事馆领事。11月11日，弗拉达遗体由俄方运回。

通报称，上海警方处置俄罗斯14岁女模特在沪死亡事件全过程依法合规，且完全符合国际惯例。

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